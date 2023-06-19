Закопали живьем и залили бетоном: троих жителей Иркутска осудили за убийство парня из-за криминального авторитета Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутске вынесен приговор местным жителям, осужденным за похищение и убийство. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета Иркутской области.

-В мае 2017 году трое подсудимых похитили 22-летнего парня. Они увезли его в гараж на улице Геологов. В смотровой яме они избивали его ногами, руками и черенком от лопаты. Так они хотели получить информацию о его знакомом - криминальном авторитете, - говорят в следкоме.

После этого мужчины выкопали яму, поместили туда потерпевшего, закопали живьем. Смотровую яму залили бетоном.

Преступление было раскрыто в 2022 году.

Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 4 лет 1 месяца до 16 лет с отбыванием наказания в колониях общего и строгого режимов, говорят в пресс-службе следственного комитета Иркутской области.