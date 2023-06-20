Провалился в выгребную яму с водой: в Иркутском районе погиб 4-летний малыш. Фото: телеграм-канал Татьяны Афанасьевой
Прокуратура проводит проверку по сообщению о гибели ребенка в Иркутском районе. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры в своих социальных сетях.
-18 июня в выгребную яму упал 4-летний мальчик. Это произошло вблизи соседнего участка на улице Баргузинской деревни Грановщина, - рассказывают в прокуратуре.
Как итог, ребенок погиб.
Как рассказала детский омбудсмен Татьяна Афанасьева в своем телеграм-канале, это была яма, заросшая травой, накрытая гнилыми досками. Ребенок играл с другими детьми. Они шли за своим другом, но в один момент дети побежали в другую сторону. Четырехлетний мальчик побежал за ними и провалился в выгребную яму, заполненную водой.
Взрослых рядом не было, ребенку не успели помочь.
После того, как будет проведена проверка, прокуратура даст оценку исполнению правил благоустройства придворовых территорий. Будет изучен и вопрос защиты прав несовершеннолетних.
По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Также прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту произошедшего.