Провалился в выгребную яму с водой: в Иркутском районе погиб 4-летний малыш. Фото: телеграм-канал Татьяны Афанасьевой

Прокуратура проводит проверку по сообщению о гибели ребенка в Иркутском районе. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры в своих социальных сетях.

-18 июня в выгребную яму упал 4-летний мальчик. Это произошло вблизи соседнего участка на улице Баргузинской деревни Грановщина, - рассказывают в прокуратуре.

Как итог, ребенок погиб.

Как рассказала детский омбудсмен Татьяна Афанасьева в своем телеграм-канале, это была яма, заросшая травой, накрытая гнилыми досками. Ребенок играл с другими детьми. Они шли за своим другом, но в один момент дети побежали в другую сторону. Четырехлетний мальчик побежал за ними и провалился в выгребную яму, заполненную водой.

Взрослых рядом не было, ребенку не успели помочь.

После того, как будет проведена проверка, прокуратура даст оценку исполнению правил благоустройства придворовых территорий. Будет изучен и вопрос защиты прав несовершеннолетних.

По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Также прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту произошедшего.