С 20 июня в вузах Иркутска стартовала приемная кампания. Рассказываем про сроки, цены на обучение и бюджетные места Фото: Алексей БУЛАТОВ

20 июня университеты города Иркутска отрывают двери для абитуриентов. С этого дня и практически до конца лета все желающие могут подать документы на обучение по программам бакалавриата, специалитета или магистратуры. В какие сроки пройдет поступление в вузы Иркутска в 2023 году, где больше всего бюджетных мест и ниже всего стоимость обучения - рассказываем.

Сроки подачи документов для поступления в вузы Иркутска 2023

В 2023 году строго установлены сроки начала приемной кампании - 20 июня. Дату ее окончания руководство университета выбирает самостоятельно, но также в рамках закона.

ИГУ:

До 18 июля для тех, кто проходит дополнительное испытание творческой или профессиональной направленности.

До 10 июля для тех, кто проходит другие вступительные испытание (выпускники колледжей и техникумов).

До 25 июля для тех, кто поступает без прохождения дополнительных испытаний.

Где подать документы:

Центральная приемная комиссия: г. Иркутск, бульвар Гагарина, 24

Кроме того, у каждого факультета свой адрес, посмотреть можно на сайте университета

ИРНИТУ:

До 10 июля для тех, кто проходит дополнительное испытание творческой или профессиональной направленности.

До 25 июля для тех, кто поступает на бюджетной основе по результатам ЕГЭ.

До 20 августа для тех, кто поступает на платной основе по результатам ЕГЭ и внутренних экзаменов.

Где подать документы:

Главный корпус ИРНИТУ: г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83.

Сайт www.istu.edu (личный кабинет)

БГУ:

До 10 июля для тех, кто проходит дополнительное испытания творческой или профессиональной направленности, а также испытания, проводимые университетом самостоятельно.

До 25 июля для тех, кто поступает без вступительных испытаний.

Где подать документы:

Центральная приемная комиссия: г. Иркутск, ул. Ленина, 11

ИРГАУ:

До 12 июля для тех, кто проходит испытания, проводимые университетом самостоятельно.

До 25 июля для тех, кто поступает по результатам ЕГЭ.

Где подать документы:

Главный корпус университета в Молодежном, кабинет 229.

ИРГУПС:

До 20 июля для тех, кто поступает на бюджет и проходит вступительное испытание от университета.

До 18 августа для тех, кто поступает на коммерцию и проходит вступительное испытание от университета.

До 25 июля для тех, кто поступает на бюджет по результатам ЕГЭ.

До 25 августа для тех, кто поступает на коммерцию по результатам ЕГЭ.

Где подать документы:

Главный корпус: г. Иркутск, ул. Чернышевского, 15, кабинет Д-119.

ИГМУ:

До 25 июля для тех, кто поступает по результатам ЕГЭ.

До 10 июля для тех, кто проходит дополнительные вступительные испытания при ИГМУ, или если поступаете на специальности с творческими/профессиональными испытаниями.

Также в этом году документы на поступление в вузы Иркутска 2023 можно подать через Госуслуги.

Поступление в вузы Иркутска 2023: стоимость обучения

ИГУ:

134-181 тысяча рублей в год

Стоимость зависит не только от направления, но и от количества баллов за ЕГЭ. Чем выше балл, тем больше скидка.

ИРНИТУ:

109-178 тысяч рублей в год

Стоимость также зависит от количества баллов за ЕГЭ.

БГУ:

117-120 тысяч рублей в год

В БГУ действуют не только социальные скидки (например, для инвалидов или детей участников СВО), но и так называемые корпоративные. Если ваши родители, бабушки, дедушки или братья, сестры учились здесь, вы будете платить меньше.

ИРГАУ:

146-215 тысяч рублей в год

ИРГУПС:

151-173 тысячи рублей в год

ИГМУ

Бакалавриат: 88 тысяч рублей в год

Специалитет: 192-226 тысяч рублей в год

Поступление в вузы Иркутска 2023: бюджетные места

ИГУ:

Бакалавриат 1656

Специалитет 0

На некоторых специальностях убрали бюджетные места. Например, на журналистике.

ИРНИТУ:

Бакалавриат 1204

Специалитет 379

БГУ:

Бакалавриат и специалитет 404

ИРГАУ:

Бакалавриат 756

Специалитет 72

ИРГУПС:

Бакалавриат 290

Специалитет 379

ИГМУ:

Специалитет 468

Поступление в вузы Иркутска 2023: новое в приемной кампании

При поступлении в вузы Иркутска 2023 нужно учитывать некоторые нововведения. Они вступили в сижу с 1 марта.

1. Можно выбрать только три направления для участия в конкурсе на поступление. В прошлом году было 10. Кроме того, для подачи документов доступно только пять университетов. Итого: максимально 15 мест.

2. На бюджетные и платные места на одно и то же направление теперь нужно подавать отдельные заявления.

3. При подаче документов на несколько направлений в один университет, нужно указать приоритетность по номерам. Предполагается, что такая система решит основную проблему всех поступающих - необходимость перекладывания документа об образовании в последние часы и минуты до завершения их приема.

4. Больше не нужно согласие на зачисление.

5. Появилась отдельная квота для некоторых категорий граждан. Каждый вуз обязан выделить для них как минимум 10% бюджетных мест.

герои РФ, лица, награжденные тремя орденами Мужества;

дети принимавших и принимающих участие в СВО (военнослужащих по контракту, мобилизованных, добровольцев)

дети военнослужащих, сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел РФ, направленных в другие государства органами государственной власти РФ и принимавших участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в этих государствах.

6. Сократились сроки подачи документов, с 29 июля по 4 августа университеты уже должны опубликовать списки зачисленных абитуриентов.