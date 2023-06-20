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Общество20 июня 2023 13:28

Искали с прошлого года: в Иркутске завершились поиски 28-летнего Михаила Губачева

В Иркутске волонтеры и полиция объявили о завершении поисков Михаила Губачева
Елена СИНИЦА
Искали с прошлого года: в Иркутске завершились поиски 28-летнего Михаила Губачева

Искали с прошлого года: в Иркутске завершились поиски 28-летнего Михаила Губачева

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Еще в октябре 2022 года в Иркутске объявили поиски 28-летнего Михаила Губачева. Он не выходил на связь с 8 октября, позднее его друг подал заявление в полицию. Сейчас стало известно, что поиски мужчины завершились.

-Тогда было известно, что мужчина вышел из автомобиля знакомого на улице Депутатской и больше не давал о себе знать. При этом сотового телефона у сибиряка с собой не было, - рассказывали в полиции.

Его знакомые уверяли, что у иркутянина не было привычки исчезать, ранее о его пропаже не заявляли.

Во вторник, 20 июня, волонтеры "ЛизаАлерт" сообщили, что мужчину нашли погибшим. В ГУ МВД России по Иркутской области "КП-Иркутск" также подтвердили эту информацию.

В ведомстве сказали, что тело было найдено в реке в микрорайоне Иркутск-II. В полиции добавили, что тело опознали по одежде. Однако предстоит еще ДНК-тест, который точно определит, Михаил ли это.

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