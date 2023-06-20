Устроил стрельбу в кафе и получил ножевое в ответ: в Ангарске завели уголовное дело из-за пальбы в заведении Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ангарске возбуждено уголовное дело по факту стрельбы в кафе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области в своих социальных сетях.

-Как говорят следователи, 20 июня днем в одном из кафе Ангарска произошла стрельба. Там мужчина зашел в заведение с пистолетом, выстрелил в посетителя несколько раз, - говорят в следкоме.

После этого знакомый пострадавшего решил отомстить, схватил нож и выбежал вслед за подозреваемым. На улице он нанес ему ножом в живот удар. Подозреваемый же выстрелил в ответ.

После этого зачинщик конфликта сам добрался до больницы, его прооперировали. Один из посетителей скончался, второй находится в больнице.

Следователи изъяли записи с камер видеонаблюдения, на них отчетливо видно преступление.

Известно, что подозреваемый и потерпевшие характеризуются отрицательно, являются лицами криминальной направленности.

Теперь допрашиваются свидетели произошедшего.