К счастью, обошлось без пострадавших. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Сотрудники МЧС по Иркутской области сообщили, что тушат пожар в центре Иркутска. Утром 21 июня на улице Тимирязева вспыхнул гостевой дом. Известно, что 17 человек смогли эвакуироваться. К счастью, обошлось без пострадавших. А тем временем в сети уже появилось видео пожара на улице Тимирязева в Иркутске 21 июня 2023.

Видео пожара на улице Тимирязева в Иркутске 21 июня 2023

- К месту были направлены шесть пожарных расчетов, - говорят в ведомстве. - Ситуацию осложняла плотная деревянная застройка. Сейчас на месте продолжают работать пожарные расчеты. Угроза распространения огня миновала. Пожар локализован. По предварительным данным, площадь пожара составляет 132 квадратных метра.

Также за дело взялась прокуратура, которая сейчас контролирует и устанавливает обстоятельства пожара. Причина пока выясняется.

- При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере соблюдения требований пожарной безопасности в местах массового пребывания граждан, - говорят в ведомстве.

Судя по видео пожара на улице Тимирязева в Иркутске 21 июня 2023 года, огонь уже почти потушен.