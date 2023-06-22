Топ-8 пляжей Иркутска: где позагорать и сколько это стоит Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Что весна, что лето в этом году в Приангарье задержались. То столбик термометра уверенно находится на отметке +25 и выше, то вдруг снова становится прохладно. Так что жаркие деньки иркутяне не пропускают - торопятся позагорать, пока погода снова не преподнесла сюрпризы. Рассказываем, на какие пляжи Иркутска 2023 сходить, где искупаться и принять солнечные ванные, и как еще развлечься этим летом.

Пляжи Иркутска 2023: Якоби-парк (Иркутск, район улицы Якоби)

Якоби - одно из самых популярных мест летом у иркутян. И единственный официальный пляж в городе со спасательным постом. В этом году там установили новый детский надувной аквапарк и бассейн с подогревом. Как говорят организаторы, это самые высокие горки в городе. Кроме того, обновился пикник-пар, где можно готовить еду на мангале. Также можно арендовать беседку или пикник-место. В стоимость будет входить уголь, розжиг, шампура, решетка и одноразовая посуда на 15 человек. На пляже оборудованы шезлонги, работает прокат катамаранов и сапбордов. Купаться здесь обычно не рекомендуют, но прийти позагорать можно в любой день, все развлекательные локации открываются в 10 часов утра.

На пляже у залива Якоби сегодня много людей. Фото: Любовь АРБАТСКАЯ

Цены:

Вход - бесплатно

Аквапарк и бассейн - 250-300 рублей в час, в зависимости от времени суток, дети до 3 лет бесплатно

Гриль-домики - 1800 рублей в час

Беседки - 1200 рублей в час

Пикник место - 500 рублей в час в будни и 700 рублей в час в выходные

Прогулки на катамаране - 500 рублей за 20 минут

Пляжи Иркутска 2023: остров Юность

И пусть чистого песочка, как на море, здесь нет, но все же отдохнуть у реки вполне комфортно. А если надоест просто принимать солнечные ванны, то в пешей доступности прокат катамаранов и веломобилей, колесо обозрения, площадки для занятий спортом, детская железная дорога и стритфуд. А по воскресеньям в 9 утра на этом пляже проводят бесплатные занятия по йоге. Нужно лишь взять с собой коврик.

Цены:

Вход - бесплатный

Колесо обозрения - 200-350 рублей

Детская железная дорога - 255-280 рублей

Пляжи Иркутска 2023: ледокол "Ангара"

Позагорать здесь самое то. А для любителей искупаться в Солнечном работает открытый подогреваемый бассейн с лежаками, рядом есть несколько кафе, Сибирский зоопарк, ну и сам музей «Ледокол «Ангара», но пока закрытый на ремонт.

Цены:

Вход - бесплатный

Бассейн - 250-300 рублей в час в зависимости от времени суток, дети до 3 лет бесплатно

Сибирский зоопарк - 350 рублей, дети до 3 лет бесплатно

Ледокол «Ангара» - 50-200 рублей

Пляжи Иркутска 2023: Квадраты

"Квадраты" - единственный дикий пляж в центре Иркутска. Без удобств, зато, так сказать, наедине с природой. Главное, не забывать там мусор после пикников.

Вход - бесплатный

Пляжи Иркутска 2023: «Riverclub «Крылья»

Бассейн под открытым небом есть в спорт-парке «Поляна». Здесь два подогреваемых бассейна (один из которых с прозрачной стенкой, за которой классно фотографироваться), две VIP-зоны, кафе-бар и более 200 шезлонгов. Территория закрытая, можно не беспокоиться, что вашему отдыху помешают. Но обратите внимание - вход со своей едой и напитками запрещен, так же, как и с домашними животными.

Адрес: ул. Старокузьмихинская, 37/3.

Цены:

Вход - 250-300 рублей в час, в зависимости от времени суток, дети до 3 лет бесплатно

Абонемент на день - 1100-1200 рублей

VIP-зона - 2000-3900 рублей

Пляжи Иркутска 2023: центр отдыха «Лагуна»

Идея для тех, кто готов выехать за город - пляж в селе Смоленщина. Добраться можно на автобусе, электричке или собственном транспорте (около 13 км по трассе). Пляж песчаный, вода теплая. Также там придумали необычный вариант размещения гостей - плавучая гриль-беседка. Оплачиваешь аренду и получаешь мангал, шезлонги и возможность бесплатно кататься на катамаране. Из приятных развлечений - баня и квадроциклы.

Адрес: с. Смоленщина, улица Путейская, 4

Цены:

Вход - бесплатный

Шезлонг - 1200 рублей в день

Катамаран - 400 рублей в час

Весельная лодка - 600 рублей в час

Плавучая гриль-беседка (на 10 человек) - 1200-1500 рублей в час

Обычная беседка (на 25 человек) - 1200-1500 рублей в час

Большая беседка (на 40 человек) - 1500-1700 рублей в час

Панорамная юрта (на 6 человек) - 5000 рублей в сутки

Гостевой дом (на 10 человек) - 9000 рублей в сутки

Баня - 1500 рублей в час

Квадроциклы - 5000 рублей в час

Пляжи Иркутска 2023: центр отдыха «Байкал 21»

"Песок как в Таиланде", - удивляются посетители этого места. Территория закрытая, если вы не постоялец гостиницы, за вход придется заплатить, зато все благоустроено и безопасно. По выходным часто проводят вечеринки с живой музыкой. Есть собственный бар, баня, пирс, шезлонги и удобные беседки. С собой нельзя брать еду и напитки. Приезжать можно в любой день с 11:00 до 22:00, но лучше заранее уточнить, есть ли места.

Адрес: 21 км Байкальского тракта

Цены:

Вход + аренда шезлонга - 600 рублей

Полотенце - 150 рублей

Пляжная кровать - 2500 рублей (3 часа, 4 человека)

Баня на дровах - 3000 рублей в час

Гриль-беседка - 600-1500 рублей в час

Пляжи Иркутска 2023: «Песок38»

Бесплатный песчаный пляж на берегу Иркута, благоустроенный. Есть шезлонги с зонтиками, гриль-кафе, беседки, баня. Также есть зона с игровой приставкой. Кстати, для тех, кто любит уединение, есть даже вариант арендовать пляж, а организаторы помогут пригласить диджеев и музыкантов.

Адрес: Иркутск, пер. Беринга, 1, от него вдоль воды 700 метров.

Цены:

Вход - бесплатный

Беседка - 1000-4000 рублей в день

Шезлонг - 200 рублей в день

Зонтик - 150 рублей в день