В бою все средства хороши: казак с позывным «Тунгус» сбил вражеский беспилотник мешком с продуктами на СВО

Фото: губернатор Забайкальского края.

В бою все средства хороши! Именно эта фраза точно описывает ситуацию, которая недавно произошла с казаком из Забайкалья. Он сейчас находится в зоне СВО. Мужчина с позывным «Тунгус» из батальона «Енисей» сбил вражеский беспилотник, да не оружием, а... мешком с продуктами!

- Боец отдежурил ночную смену в окопе, получил два мешка с продуктами и вернулся на позицию, - написал в своем телеграм-канале губернатор Забайкальского края Александр Осипов. - Там увидел вражеский дрон-камикадзе. «Тунгус» спрятался в траве так, что управляющий дроном человек его потерял. После этого наш забайкалец воспользовался эффектом неожиданности: резко встал и сбил устройство мешком с продуктами.

Фото: губернатор Забайкальского края.

Мужчины обезвредили прикрепленную к дрону гранату от РПГ и подорвали заряд. Сам беспилотник бойцы отсоединили от аккумулятора и забрали в батальон в качестве трофея.

- Атаман представил «Тунгуса» к медали «За отвагу». Гордимся! -добавил губернатор Забайкалья.

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