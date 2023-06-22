В первой половине месяце на градусниках жители Иркутска смогут увидеть до +26…+31. Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

Июнь порадовал горожан всего лишь несколькими жаркими и солнечными деньками. "Сбоев" у небесной канцелярии было больше. То шквалистый ветер и сильные ливни, то прямо-таки осенняя прохлада... А чего ждать от июля? Порадует ли нас это лето жарой, успеем ли позагорать и искупаться? Или так и будем хвататься за зонтик и кутаться в теплые куртки? КП-Иркутск спросила синоптиков, какой будет погода в Иркутске в июле 2023.

Погода в Иркутске в июле 2023

- Ответ порадует, - говорят в Иркутском Гидрометцентре. - Ведь в июле будет на 1 градус теплее нормы. Так, среднемесячная температура второго летнего месяца составит до +18…+20.

Июль точно не покажется прохладным. Первые 10 дней, обещают синоптики, будет прямо-таки палящее солнце. Воздух прогреется до +26…+31. Самое время наслаждаться летом и отпуском, пойти на берег Ангары или поехать на Байкал! А к середине месяца зной отступит, воздух будет прогреваться до +21…+26.

По ночам воздух тоже будет по-летнему тепло и комфортно. Воздух станет прогреваться до +14..+19. Правда, к третьей пятидневке слегка остынет до +6…+11, а во второй половине месяца вновь потеплеет до +10…+15.

- Что касается осадков, то в первой декаде их практически не будет, - говорят синоптики. - А уже с 10 июля Иркутск, предполагаем, захватят дожди, грозы и ветра. Непогода, увы, зачастит, так что количество осадков будет около и выше нормы.

А вот ждать ли совсем уж аномальных температур или осадков, пока неизвестно. Более подробный прогноз погоды в Иркутске в июле 2023 станет известен позже.

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