Пересадили часть органа матери: в Иркутской области впервые провели родственную трансплантацию печени ребенку
Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области
В Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больнице (ИОКБ) впервые в регионе выполнили родственную трансплантацию части печени ребенку. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
-Семилетнему мальчику пересадили фрагмент печени его мамы. Операцию провели специалисты ИОКБ совместно с коллегами из иркутской Городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы (ГИМДКБ). Сейчас такие операции выполняют в Москве, Петербурге и Новосибирске.
У ребенка был врожденный муковисцидоз, из-за которого развился цирроз и, собственно, возникли проблемы с печенью.
У мамы изъяли 40% органа, говорят медики.
− Печень − уникальный орган, который при удалении даже трех четвертей восстанавливается в течение 3-6 месяцев, поэтому в этом случае 380 граммов достаточно, − пояснил заведующий хирургическим отделением №2 НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова Артем Монахов.
Операция длилась около девяти часов, на пятые сутки после нее ребенка перевели из реанимации в обычную палату. За ним и его мамой сейчас наблюдают врачи. Уже фиксируется положительная динамика.
Как уточняют в правительстве, каждый год в пересадке печени в Иркутской области нуждаются более 10 детей.