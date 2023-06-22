Пересадили часть органа матери: в Иркутской области впервые провели родственную трансплантацию печени ребенку Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больнице (ИОКБ) впервые в регионе выполнили родственную трансплантацию части печени ребенку. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

-Семилетнему мальчику пересадили фрагмент печени его мамы. Операцию провели специалисты ИОКБ совместно с коллегами из иркутской Городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы (ГИМДКБ). Сейчас такие операции выполняют в Москве, Петербурге и Новосибирске.

У ребенка был врожденный муковисцидоз, из-за которого развился цирроз и, собственно, возникли проблемы с печенью.

У мамы изъяли 40% органа, говорят медики.

− Печень − уникальный орган, который при удалении даже трех четвертей восстанавливается в течение 3-6 месяцев, поэтому в этом случае 380 граммов достаточно, − пояснил заведующий хирургическим отделением №2 НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова Артем Монахов.

Операция длилась около девяти часов, на пятые сутки после нее ребенка перевели из реанимации в обычную палату. За ним и его мамой сейчас наблюдают врачи. Уже фиксируется положительная динамика.

Как уточняют в правительстве, каждый год в пересадке печени в Иркутской области нуждаются более 10 детей.