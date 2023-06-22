Выпускной "под ключ": в какую сумму обойдется праздник иркутянам Фото: Даниил ОПАРИН

Уже 23 и 24 июня выпускники по всей стране отметят свой главный праздник. Вот только его проведение обычно совсем не бюджетное. Эксперты "Авито" подсчитали, какие затраты ждут родителей выпускников Иркутска.

Итак, что касается красавиц-выпускниц. В Иркутске продажи вечерних платьев подросли в два раза, а их стоимость в среднем составляет 3 380 рублей. Однако некоторым хотелось бы выделиться в этот день, поэтому они ищут швей. Спрос на них уже подрос на 16%, а средняя цена на пошив платья составляет около 5 тысяч рублей. Однако конечная стоимость зависит от вида ткани, длины юбки и наличия деталей (вышивки бисером и т.д.).

На бижутерию и украшения для волос придется потратить еще 520 рублей. В плане обуви сейчас в тренде лодочки, продажи которых уже возросли на 24%, а стоимость в среднем составляет 1370 рублей.

Куда же без бьюти-процедур? Средняя цена за вечерний макияж по стране составила 2 500 рублей. Прическа на средние и длинные волосы обойдется в 2 000 рублей.

Выпускникам нужны костюмы. Он обойдется вашему кошельку в среднем в 3760 рублей. Это, к слову, на 41% дешевле, чем в мае прошлого года.

В мае текущего года продажи костюмов на Авито выросли на 80% по сравнению с прошлым годом. В последние годы одиннадцатиклассники также отдают предпочтение менее официальным образам — комбинации брюк с пиджаками в стиле casual — которые можно дополнить яркими носками. По отдельности покупки в Иркутске обойдутся в среднем в 1 880 и 2 320 рублей соответственно. Нужно добавить к костюму и рубашку. Средняя цена сорочки в городе составила 930 рублей.

На галстук или бабочку нужно еще 360 и 230 рублей соответственно, а на классические туфли - 1880 рублей.

Что касается организационной части, то она оценивается в сумму 100 000 рублей на класс в 25 человек.