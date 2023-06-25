Концерт музыканта Басты не состоится в Иркутске 27 июня

Все приобретенные ранее билеты остаются действительными. Фото: Кирилл Мишин

Большой концерт музыканта Басты (Василия Вакуленко) должен был состояться в Иркутске уже во вторник 27 июня. Традиционно билеты были раскуплены почти за месяц до события. Но недавно организаторы турне сообщили в соцсетях, что концерт переносится. На какую дату? Еще не сообщили. Но утверждают, что скоро будет ясно, когда Баста порадует поклонников из Иркутска своим творчеством.

Концерт Басты в Иркутске 27 июня перенесен, - говорят организаторы, - О новой дате выступления мы сообщим в ближайшее время. Все приобретенные ранее билеты остаются действительными.

Кстати, концерты перенесены не только в Иркутске, но еще и в Красноярске 25 июня и Хабаровске 29 июня. Причина переноса не уточняется.

Концерт Басты - это более двух часов самых любимых песен в унисон с залом. Все что вы хотели услышать вы услышите — начиная с хитов с альбома «Баста 1», заканчивая самыми последними песнями: Моя игра, Урбан, Чистый кайф, Сансара, Я поднимаюсь над землей, Ты моя вселенная, Лёд, Хендсап, Медлячок, Когда я смотрю на небо, Без тебя, Неболей, Ты была права...