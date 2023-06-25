Вузы Иркутска 2023 открыли двери для абитуриентов. Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Вузы Иркутска 2023 открыли двери для абитуриентов. Практически до конца лета все желающие могут подать документы на обучение по программам бакалавриата, специалитета или магистратуры. Рассказываем подробнее о приемной кампании.

Сроки подачи документов в вузы Иркутска 2023

Больше всего, по словам экспертов, стоит поторопиться с выбором будущей профессии тем, у кого факультет подразумевает прохождение дополнительных испытаний. Как правило, это журналистика, дизайн и другие творческие направления. Также вступительные экзамены будут сдавать выпускники техникумов и колледжей, у которых нет результатов ЕГЭ. Списки для этих мероприятий приемные комиссии составляют заранее. В ИРНИТУ, БГУ и ИГМУ, например, подать документы можно лишь до 10 июля. В ИГУ - до 18 и 10 июля соответственно. В ИРГАУ - до 12-го. Больше всего времени дается абитуриентам ИРГУПС. До 20 июля могут прийти те, кто планирует поступать на бюджет и проходит вступительное испытание от университета. А до 18 августа - те, кто собирается на коммерцию.

Если у вас на руках результаты ЕГЭ, можно немного расслабиться. Как правило, документы в иркутские вузы можно подать до 25 июля. Но в ИРНИТУ тех, кто готов платить за обучение, принимают до 20 августа. А в ИРГУПС - до 25 августа.

В этом году необязательно приезжать в университет для подачи документов. Это можно сделать с помощью портала «Госуслуги». Абитуриенту даже не нужно ничего заполнять, только выбрать направление. Все документы и результаты ЕГЭ включат в заявление автоматически.

Поступить на бюджет будет сложнее

По словам специалистов, в этом году поступить на бюджет будет сложнее обычного. Если в 2022-м во многих университетах страны выделили дополнительные бюджетные места практически на все направления, то в этот раз такого не случилось. Кроме того, теперь каждый вуз обязан оставлять как минимум 10% таких мест под особую квоту. Претендовать на нее может ряд абитуриентов:

герои РФ, лица, награжденные тремя орденами Мужества;

дети принимавших и принимающих участие в СВО (военнослужащих по контракту, мобилизованных, добровольцев)

дети военнослужащих, сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел РФ, направленных в другие государства органами государственной власти РФ и принимавших участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в этих государствах.

В этом году значительно сократилось количество бюджетных мест в Иркутском государственном университете - с почти двух тысяч до 1656. Например, востребованный сейчас специалитет возможен теперь только на платной основе. Убрали возможность обучения за счет государства на популярных специальностях - журналистике, филологии и юриспруденции.

Также изменения коснулись ИРГУПС. Как сообщили в приемной комиссии вуза, по сравнению с прошлым годом стало меньше бюджетных мест в магистратуре. Сейчас они есть лишь на нескольких направлениях - информационной безопасности, приборостроении и технологии транспортных процессов.

Впрочем, надо отдать должное: стоимость обучения на платной основе во всех университетах города осталась на прежнем уровне. Больше всего, как и обычно, попросят за учебу в ИГМУ - от 192 до 226 тысяч рублей в год. Ну а дешевле всего обойдется обучение в Байкальском университете - 117-121 тысячу рублей в год. При этом в 2023 году там действуют так называемые корпоративные скидки. То есть стоимость можно снизить до 90 тысяч рублей.

Если в нашем университете учились ваши близкие, - рассказали в приемной комиссии, - Например, родители, бабушки, дедушки или братья, сестры, нужно при подаче документов на поступление предоставить их диплом о получении высшего образования. Скидка доступна единоразово при поступлении на бакалавриат или специалитет. Но при хорошей успеваемости скидку можно будет продлить на весь период обучения.

В остальных вузах Иркутска 2023 стоимость обучения могут снизить за счет большого количества баллов, полученных на ЕГЭ. Выше балл - больше скидка.

Популярные направления в вузах Иркутска 2023

В этом году эксперты пророчат бум гуманитарных направлений. Особенно большое количество желающих может быть на экономике и экономической безопасности, что встречается не так уж часто. А вот по традиции популярная сфера IT-технологий в 2023 можем остаться немного позади. Это связано с тем, как выпускники сдали ЕГЭ.

К нам уже обращается большое количество абитуриентов с просьбой подобрать направление, где не нужна физика и профильная математика, - говорят в университетах. - В этом году технические предметы было довольно сложно сдать, многие не прошли порог. Зато многие написали на «отлично» русский язык.

Новое в приемной кампании в вузах Иркутска 2023

При поступлении в вузы Иркутска 2023 нужно учитывать нововведения. Они вступили в силу с 1 марта.

Во-первых, теперь можно выбрать только три направления для участия в конкурсе на поступление. В прошлом году было 10. Кроме того, для подачи документов доступно только пять университетов.

Во-вторых, на бюджетные и платные места на одно и то же направление теперь нужно подавать отдельные заявления. Кроме того, вернулась старая система приоритетности. Если вы в одном вузе выбираете несколько направлений, необходимо указать по номерам, что для вас важнее. Предполагается, что это решит основную проблему поступающих - необходимость перекладывания документа об образовании в последние часы и минуты до завершения их приема.

Ну и в-третьих, больше не нужно согласие на зачисление. Если вы пройдете в конкурсе по баллам, вас зачислят автоматически.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?

Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp/Telegram: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

Узнавайте новости первыми: подпишитесь на наш телеграм-канал, группы ВК и Одноклассниках

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал