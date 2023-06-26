Наводку давали официантки: банда головорезов грабила и избивала мужчин во время подставных свиданий в кафе Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Иркутске полицейские задержали подозреваемых в серии разбоев, совершенных во время импровизированных свиданий. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области в своих социальных сетях.

-Молодые люди рассчитывали продолжить общение с девушкой из кафе. Однако их поджидали злоумышленники, которые отбирали деньги, гаджеты, а также избивали жертв, - говорят в полиции.

По данным полиции, схема с участием девушек проходила по одному сценарию. Сначала официантки заведений рассказывали подельникам о потенциальных жертвах. Они выбирали одиноких мужчин, которые рассчитывались крупными купюрами. К ним подходили девушки, знакомились. Затем они предлагали жертвам продолжить общение в другом месте.

После девушки якобы заказывали такси, однако за ними приезжал знакомый, а по пути следования их сопровождала еще одна машина с парнями. Сообщники привозили свою жертву в безлюдное место, где отбирали имущество.

Сейчас полицейские задержали подозреваемых - двух девушек и четырех парней в возрасте от 19 до 25 лет. Все они ранее судимы за имущественные преступления.

Заведено уголовное дело. По информации следователей, есть двое пострадавших. Однако не исключено, что их может быть и больше. Пострадавших призывают обращаться в полицию.