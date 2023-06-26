«Вы должны помолиться за меня»: спасая любимого от пиратов, женщина залезла в долги и потеряла почти 5 млн рублей

Таким Питер представал в соцсетях: красивым, галантным и чутким. Фото предоставлено героиней публикации.

«Я вдовец. Ты один? Меня зовут Питер и я морской инженер, работаю в компании COSCO shipping в Ванкувере, Канада…» - написал в сообщении мужчина. Предложил продолжить знакомство. И оно действительно продолжилось…

Замуж за канадца

- В соцсетях меня в прошлом году зарегистрировали внуки,- делится Елена с КП-Иркутск своей историей, больше похожей на роман в письмах. – Когда в друзья постучался седой незнакомец в очках, сначала насторожилась, имела опыт общения с извращенцами, отправляющими разные непотребства. Но Питер оказался не таким…

Статный красавец Питер Альба Уолтерс, по его же собственной легенде, - канадец. Работает главным инженером на корабле, бороздит океаны, меняет порты, а вместе с ними и страны.

- Он был воспитанным и галантным, хоть и писал на ломанном русском – с помощью онлайн-переводчика, - говорит Елена. - О себе рассказывал, что вдовец – жена и дочь трагически погибли несколько лет назад. Якобы дома его больше ничего не держало, поэтому заключил контракт и ушел в плавание на 5 лет.

Но, что откуда бы взяться иностранцу во «Вконтакте»? Этот момент заставил-таки женщину засомневаться. Но ловкач все быстро объяснил.

- Мол, их корабль делал остановку в Новороссийске, там он и узнал, где обычно общаются россияне, - говорит жертва обмана. – Окончательно бдительность усыпил комплиментами…

Канадец называл Елену прекрасной, милой, фантастической, а после месяца переписки и единственной! Что уж греха таить, за годы одиночества Елена истосковалась по сладким мужским речам и вниманию. С отцом своих детей она давно развелась, после дела на личном фронте как-то не заладились. А внуки и того больше: рьяно подталкивали бабушку к новым отношениям. Вот и завели ей страницу, мол, пусть знакомится. Узнав, кто на нее «клюнул», девчонки просили показать им фото таинственного иностранца и прочитать сообщения. Вместе с ней мечтали, как кавалер приедет к ним в гости и даже станет вторым дедом. Сам Питер делал все, чтобы Елена парила на седьмом небе от счастья. Клялся, что его намерения наисерьезнейшие.

«Я хотел бы сказать тебе это с глазу на глаз, но ты далеко, поэтому я собираюсь выразить свои чувства словами на этой странице», - писал он россиянке в порыве чувств. – «С того дня, как я вступил с тобой в контакт, я не был прежним. Кажется, я просто не могу обуздать свои чувства…Я каждый раз смотрю на твою фотографию, и мне нравится в тебе все! Ваша улыбка, ваши глаза, ваше тело и т.д. Я не могу выбросить тебя из головы, Детка».

Пираты, золотое ожерелье и посылка

Елена поняла – они созданы друг для друга. Питер напора не сбавлял! Обещал перевезти любимую к себе на родину в Онтарио, как вернется из плавания, и поселить в его домике с роскошным садом... Елена уже считала дни до встречи. И вот внезапно - моряк сообщил любимой, что на его команду могут напасть пираты, а само судно сломалось. Елена не спала ночами, переживала, не зная, как помочь. А Питер лишь говорил:

«Вы должны помолиться за меня, пожалуйста. Я знаю, что Бог быстро слышит молитву женщины. Бог свел нас вместе не просто так. Я уверен, что он не позволит пиратам убить меня».

- Вскоре он написал, что отправил на мой адрес посылку, в которую положил личные вещи, в том числе золотое ожерелье покойной жены. И это было дорого как память… По словам Питера, так он хотел уберечь самое ценное от морских разбойников. Все, что от меня было нужно – это поддерживать связь с курьерской компанией, я согласилась помочь.

Вскоре после знакомства мужчина засыпал женщину романтичными признаниями. Фото предоставлено героиней публикации.

Сотрудники доставки вскоре вышли на Елену. Также с помощью онлайн-переводчика отправляли письма на электронную почту. Посылка весом 18 кило, по их словам, застряла на границе и за прохождение необходимо заплатить в евро. Первая сумма была вполне подъемной – около 7500 рублей, поэтому подвоха россиянка не заподозрила. Сделала перевод, а на почту новое сообщение: «Погасите пошлину!». И так по кругу. Какие-то услуги, пошлины, издержки, - Елена обратила внимание, что реквизиты принадлежат все время разным людям, иностранцам, но продолжала исправно платить. Да и Питер успокаивал: фирма уважаемая, все верну до копейки по приезде в Россию. И снова осыпал комплиментами...

Иностранец всячески успокаивал любимую, чтобы та продолжала оплачивать чеки. Фото предоставлено героиней публикации.

- Объяснял, что в плавании пропадает связь и не работает онлайн-банк, - говорит Елена. - Полгода получала новые письма и слала деньги. Сама не заметила, как опустошила накопления, набрала кредиты и влезла в долги...

Самый крупный чек был на 9 800 евро, что равняется примерно 900 000 рублей!

- Только, когда сумма долга перевалила за 4,5 миллиона, пришло осознание, что меня обманывают, и посылка никогда не придет, - признается женщина. – Эту мысль подтверждала одна деталь: на всех чеках, которые мне присылали из фирмы доставки, был указан один и тот же номер операции. Мне сказали, мол, все правильно, номер чека предоставлен лично мне для индивидуального пользования. Но на следующем чеке они все же его сменили.

Елена не поверила. Документы о денежных переводах решила показать таможенникам, проверить. Те, увидев разноцветные бумажки с печатями, лишь рассмеялись. Специалисты дали понять, что чеки - полная липа. Жертве афериста-любовника посоветовали идти в полицию.

Когда любимая обвинила Питера во лжи, тот не на шутку разозлился, заявив, что женщина его разочаровала. Он стал все реже выходить на связь, пока однажды вовсе не исчез с радаров.

Посол доброй воли и тоже аферист

- Внучки подсказали, что информацию о Питере можно поискать в Интернете. Так я и сделала – ввела его имя и фамилию в поисковике. Первым вышло сообщение на каком-то форуме. Женщина писала: «Если вам пишет этот тип, не отвечайте. Либо ждите, когда у него начнутся проблемы, и потребует денег». Внизу она прикрепила фото Питера. К слову, автор поста указала, что в реальной жизни это американский журналист и зовут его совсем по-другому. Тогда я сделала поиск по фотографии – совпадение было найдено на сайте знакомств. Некий 59-летний Дэвид искал девушку для серьезных отношений в США. Мне очень хотелось пообщаться с ним и узнать, кто из них реален. Но в это время мне написал другой мужчина по имени Марк Дональд. Он представился сотрудником миссии ООН. Я поделилась с ним своей печальной историей, на что тот неожиданно предложил помощь. Назвал Питера аферистом и даже прислал мне его отфотошопленное фото в наручниках. А вскоре Марк… тоже попросил денег! Мол, нужно оплатить жилье и перелет для агента, который будет выслеживать Питера. На этом наше общение закончилось.

Так новый знакомый россиянки "иллюстрировал" поимку лже-моряка из Канады. Фото предоставлено героиней публикации.

Выживает на пенсию 80-летней матери

Сегодня жизнь Елены Серебрюховой больше похожа на выживание. Женщине самой сложно подсчитать убытки от романа в письмах с канадцем. По примерным подсчетам, мошенники поимели с доверчивой россиянки 51 380 евро или 4,7 миллионов рублей. 2,5 из них она взяла в кредит, и даже исправно платила, пока средств к существованию не осталось.

Оказалось, что некто с фотографиями Дэвида уже искал себе вторую половинку, но на этот раз в США. Фото предоставлено героиней публикации.

- Сейчас я должна банку около 1,8 миллиона рублей. Также я занимала у родственников. Вся моя скромная зарплата бухгалтера в 30 000 уходила на ежемесячный платеж, но больше платить я не могу. Сын, чтобы помочь, продал машину и дал мне 500 000 рублей. Но, к сожалению, этого мало. Больше всего я боюсь, что долг продадут коллекторам. Живем с моей 80-летней мамой на ее скромную пенсию. О случившемся я ей не рассказываю, чтобы не расстраивать. Держусь только ради нее.

Елена написала заявление в полицию, а также обратилась за помощью к юристам. В сети ей удалось отыскать и других пострадавших от лжеморяка женщин, одним он представлялся Кевином, а другим Алексом.

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