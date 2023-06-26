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26 июня 2023 9:55

«Вы должны помолиться за меня»: спасая любимого от пиратов, женщина залезла в долги и потеряла почти 5 млн рублей

Иностранец обещал россиянке перевезти ее в Онтарио и создать семью
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Таким Питер представал в соцсетях: красивым, галантным и чутким. Фото предоставлено героиней публикации.

Таким Питер представал в соцсетях: красивым, галантным и чутким. Фото предоставлено героиней публикации.

«Я вдовец. Ты один? Меня зовут Питер и я морской инженер, работаю в компании COSCO shipping в Ванкувере, Канада…» - написал в сообщении мужчина. Предложил продолжить знакомство. И оно действительно продолжилось…

Замуж за канадца

- В соцсетях меня в прошлом году зарегистрировали внуки,- делится Елена с КП-Иркутск своей историей, больше похожей на роман в письмах. – Когда в друзья постучался седой незнакомец в очках, сначала насторожилась, имела опыт общения с извращенцами, отправляющими разные непотребства. Но Питер оказался не таким…

Статный красавец Питер Альба Уолтерс, по его же собственной легенде, - канадец. Работает главным инженером на корабле, бороздит океаны, меняет порты, а вместе с ними и страны.

- Он был воспитанным и галантным, хоть и писал на ломанном русском – с помощью онлайн-переводчика, - говорит Елена. - О себе рассказывал, что вдовец – жена и дочь трагически погибли несколько лет назад. Якобы дома его больше ничего не держало, поэтому заключил контракт и ушел в плавание на 5 лет.

Но, что откуда бы взяться иностранцу во «Вконтакте»? Этот момент заставил-таки женщину засомневаться. Но ловкач все быстро объяснил.

- Мол, их корабль делал остановку в Новороссийске, там он и узнал, где обычно общаются россияне, - говорит жертва обмана. – Окончательно бдительность усыпил комплиментами…

Канадец называл Елену прекрасной, милой, фантастической, а после месяца переписки и единственной! Что уж греха таить, за годы одиночества Елена истосковалась по сладким мужским речам и вниманию. С отцом своих детей она давно развелась, после дела на личном фронте как-то не заладились. А внуки и того больше: рьяно подталкивали бабушку к новым отношениям. Вот и завели ей страницу, мол, пусть знакомится. Узнав, кто на нее «клюнул», девчонки просили показать им фото таинственного иностранца и прочитать сообщения. Вместе с ней мечтали, как кавалер приедет к ним в гости и даже станет вторым дедом. Сам Питер делал все, чтобы Елена парила на седьмом небе от счастья. Клялся, что его намерения наисерьезнейшие.

«Я хотел бы сказать тебе это с глазу на глаз, но ты далеко, поэтому я собираюсь выразить свои чувства словами на этой странице», - писал он россиянке в порыве чувств. – «С того дня, как я вступил с тобой в контакт, я не был прежним. Кажется, я просто не могу обуздать свои чувства…Я каждый раз смотрю на твою фотографию, и мне нравится в тебе все! Ваша улыбка, ваши глаза, ваше тело и т.д. Я не могу выбросить тебя из головы, Детка».

Пираты, золотое ожерелье и посылка

Елена поняла – они созданы друг для друга. Питер напора не сбавлял! Обещал перевезти любимую к себе на родину в Онтарио, как вернется из плавания, и поселить в его домике с роскошным садом... Елена уже считала дни до встречи. И вот внезапно - моряк сообщил любимой, что на его команду могут напасть пираты, а само судно сломалось. Елена не спала ночами, переживала, не зная, как помочь. А Питер лишь говорил:

«Вы должны помолиться за меня, пожалуйста. Я знаю, что Бог быстро слышит молитву женщины. Бог свел нас вместе не просто так. Я уверен, что он не позволит пиратам убить меня».

- Вскоре он написал, что отправил на мой адрес посылку, в которую положил личные вещи, в том числе золотое ожерелье покойной жены. И это было дорого как память… По словам Питера, так он хотел уберечь самое ценное от морских разбойников. Все, что от меня было нужно – это поддерживать связь с курьерской компанией, я согласилась помочь.

Вскоре после знакомства мужчина засыпал женщину романтичными признаниями. Фото предоставлено героиней публикации.

Вскоре после знакомства мужчина засыпал женщину романтичными признаниями. Фото предоставлено героиней публикации.

Сотрудники доставки вскоре вышли на Елену. Также с помощью онлайн-переводчика отправляли письма на электронную почту. Посылка весом 18 кило, по их словам, застряла на границе и за прохождение необходимо заплатить в евро. Первая сумма была вполне подъемной – около 7500 рублей, поэтому подвоха россиянка не заподозрила. Сделала перевод, а на почту новое сообщение: «Погасите пошлину!». И так по кругу. Какие-то услуги, пошлины, издержки, - Елена обратила внимание, что реквизиты принадлежат все время разным людям, иностранцам, но продолжала исправно платить. Да и Питер успокаивал: фирма уважаемая, все верну до копейки по приезде в Россию. И снова осыпал комплиментами...

Иностранец всячески успокаивал любимую, чтобы та продолжала оплачивать чеки. Фото предоставлено героиней публикации.

Иностранец всячески успокаивал любимую, чтобы та продолжала оплачивать чеки. Фото предоставлено героиней публикации.

- Объяснял, что в плавании пропадает связь и не работает онлайн-банк, - говорит Елена. - Полгода получала новые письма и слала деньги. Сама не заметила, как опустошила накопления, набрала кредиты и влезла в долги...

Самый крупный чек был на 9 800 евро, что равняется примерно 900 000 рублей!

- Только, когда сумма долга перевалила за 4,5 миллиона, пришло осознание, что меня обманывают, и посылка никогда не придет, - признается женщина. – Эту мысль подтверждала одна деталь: на всех чеках, которые мне присылали из фирмы доставки, был указан один и тот же номер операции. Мне сказали, мол, все правильно, номер чека предоставлен лично мне для индивидуального пользования. Но на следующем чеке они все же его сменили.

Елена не поверила. Документы о денежных переводах решила показать таможенникам, проверить. Те, увидев разноцветные бумажки с печатями, лишь рассмеялись. Специалисты дали понять, что чеки - полная липа. Жертве афериста-любовника посоветовали идти в полицию.

Когда любимая обвинила Питера во лжи, тот не на шутку разозлился, заявив, что женщина его разочаровала. Он стал все реже выходить на связь, пока однажды вовсе не исчез с радаров.

Посол доброй воли и тоже аферист

- Внучки подсказали, что информацию о Питере можно поискать в Интернете. Так я и сделала – ввела его имя и фамилию в поисковике. Первым вышло сообщение на каком-то форуме. Женщина писала: «Если вам пишет этот тип, не отвечайте. Либо ждите, когда у него начнутся проблемы, и потребует денег». Внизу она прикрепила фото Питера. К слову, автор поста указала, что в реальной жизни это американский журналист и зовут его совсем по-другому. Тогда я сделала поиск по фотографии – совпадение было найдено на сайте знакомств. Некий 59-летний Дэвид искал девушку для серьезных отношений в США. Мне очень хотелось пообщаться с ним и узнать, кто из них реален. Но в это время мне написал другой мужчина по имени Марк Дональд. Он представился сотрудником миссии ООН. Я поделилась с ним своей печальной историей, на что тот неожиданно предложил помощь. Назвал Питера аферистом и даже прислал мне его отфотошопленное фото в наручниках. А вскоре Марк… тоже попросил денег! Мол, нужно оплатить жилье и перелет для агента, который будет выслеживать Питера. На этом наше общение закончилось.

Так новый знакомый россиянки "иллюстрировал" поимку лже-моряка из Канады. Фото предоставлено героиней публикации.

Так новый знакомый россиянки "иллюстрировал" поимку лже-моряка из Канады. Фото предоставлено героиней публикации.

Выживает на пенсию 80-летней матери

Сегодня жизнь Елены Серебрюховой больше похожа на выживание. Женщине самой сложно подсчитать убытки от романа в письмах с канадцем. По примерным подсчетам, мошенники поимели с доверчивой россиянки 51 380 евро или 4,7 миллионов рублей. 2,5 из них она взяла в кредит, и даже исправно платила, пока средств к существованию не осталось.

Оказалось, что некто с фотографиями Дэвида уже искал себе вторую половинку, но на этот раз в США. Фото предоставлено героиней публикации.

Оказалось, что некто с фотографиями Дэвида уже искал себе вторую половинку, но на этот раз в США. Фото предоставлено героиней публикации.

- Сейчас я должна банку около 1,8 миллиона рублей. Также я занимала у родственников. Вся моя скромная зарплата бухгалтера в 30 000 уходила на ежемесячный платеж, но больше платить я не могу. Сын, чтобы помочь, продал машину и дал мне 500 000 рублей. Но, к сожалению, этого мало. Больше всего я боюсь, что долг продадут коллекторам. Живем с моей 80-летней мамой на ее скромную пенсию. О случившемся я ей не рассказываю, чтобы не расстраивать. Держусь только ради нее.

Елена написала заявление в полицию, а также обратилась за помощью к юристам. В сети ей удалось отыскать и других пострадавших от лжеморяка женщин, одним он представлялся Кевином, а другим Алексом.

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