«Пошли со мной, я тебе куплю конфет»: чем обернулся социальный эксперимент на детской площадке в Иркутске

Достаточно сладкой конфетки в красочной обертке, чтобы войти в доверие к ребенку! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Лето, каникулы и дети в больших городах предоставлены сами себе. Слоняются по двору с утра до ночи, пока родители на работе. И как бы мамы и папы не пугали чад чужими дядями и тетями, а многие все равно доверчиво идут за незнакомцами. Достаточно сладкой конфетки в красочной обертке, чтобы войти в доверие к ребенку! А можно даже не тратиться на сладости, просто сказать, что вы знаете родителей или предложить пойти покататься на аттракционе. Корреспондент «Комсомолки» решила проверить бдительность взрослых и доверчивость детей от 5 до 9 лет. Вышла на центральные детские площадки и по договоренности с родителями простыми уловками попыталась увести ребятишек.

Чупа-чупсы? Сейчас закричим!

- Мои дочки точно никуда не пойдут с незнакомцами! – безапелляционно заявила коллега Елена, когда я подошла к ней с идей, провести эксперимент с ее дочками. Лена с мужем воспитывают двух девочек – старшей Софии 9 лет, младшей Ангелине 7.

- Весной у нас была такая история. Гуляли во дворе одни, вернулись с мороженым в руках. На вопрос, где взяли, последовал ответ: «Добрый дедушка купил». У нас с мужем волосы дыбом! Начали расспрашивать, что за дед, чего хотел, что предлагал взамен. «Ничего», - говорят. Просто, мол, угостил. Слава Богу, обошлось. Провели с дочками профбеседу. А для закрепления «пройденного» отправили и на специальный тренинг для школьников. Он проходил в гимназии, где учатся дочки. Специалисты МЧС, и МВД разжевывают ребятишкам, как вести себя в разных ситуациях, в том числе и с незнакомцами.

- Три месяца уже прошло. Давай проверим, как усвоили! – кидаю Лене вызов.

В день Х иду на встречу. По дороге забегаю в магазин - за сладкими леденцами. Подготовилась хорошо, еще и нарядилась. Красивое платье, макияж, прическа… Девушке явно будет проще войти в контакт, так рассудила. Дети сильнее боятся дядь, а красивым тетям доверяют. И зря! Тетя ведь может быть просто приманкой… Подхожу к площадке, вижу своих подопечных и Лену с мужем. Они меня тоже замечает и под предлогом: «Отойдем на 5 минут до ларька за водой», а на улице жарит +30, скрываются за углом дома. Оттуда внимательно наблюдают за происходящим далее. Ну-с, теперь мой выход…

- Привет, девочки. А вы тут одни? – улыбаясь во все 32 зуба, спрашиваю Ангелину и Софию.

- Нет! Мама и папа отошли ненадолго, - отвечает младшенькая Ангелина.

- Смотрите, что у меня есть! Очень вкусный чупа-чупс. А пойдемте со мной в магазин. Я вам таких очень много куплю! - зазываю. Лица девчонок в этот момент изменились радикально: вместо улыбки появились озлобленность, решимость и испуг.

- Нет! – закричали в голос.

- А я маму вашу знаю, она вместе со мной работает, зовут Елена. Это она меня попросила вас привести в магазин, - не сдаюсь.

- Нет! Мама с папой сами к нам придут, - Ангелина с Софией снова дают жесткий отпор. Встали на ноги, стали отходить подальше в сторону. – Уйдите, пожалуйста! Мы сейчас громко закричим!

Тут и другие родители, которые тоже находились на детской площадке, стали на нас посматривать косо. При этом ни один не подошел и не спросил, в чем дело. Экзамен прошли только девчонки…

Пойдем на качели?

Нового подопечного выбрала не из числа знакомых. Увидела в своем дворе маму с ребенком, подошла. Мама, увидев удостоверение корреспондента, тут же согласилась. Пока шестилетний Богдан заигрался в песочнице, Татьяна незаметно покинула игровую площадку.

- Привет, Богдан. Покатать тебя на качелях? – спрашиваю, подойдя.

Ребенок застенчиво кивнул головой.

– Знаешь, в соседнем дворе видела такие большие качели и горки. Не то, что здесь. Хочешь - покажу?

В глазах ребенка просыпается интерес, но вместе с ним и явное сомнение.

- А, ну ты маленький. Тебе, наверное, страшно… - прибегаю к манипуляции.

- Я ничего не боюсь. Я сильный, как папа! - выдает Богдан.

- Тогда пойдем! – протягиваю руку, Богдан кладет в нее свою и уверенно шагает со мной в сторону соседнего двора. На все про все ушло не более 5 минут.

- Мы на подобную тему с Богданом не разговаривали… - прокомментировала Татьяна итоги эксперимента. - Спасибо вам, что показали, какая опасность была рядом.

«Охрана, тревога!»

Следующий эксперимент решила провести в торговом центре. Это место, где дети часто теряются, пока взрослые увлечены покупками. Сговорившись с одной из посетительниц, подхожу к ее 9-летней дочери, которая осталась ждать маму на скамейке возле бутика.

- Привет, Юля. Твоя мама Лариса отошла в туалет. Да?

Ребенок отрицательно мотает головой.

- Она попросила тебя отвести к ней. Пойдем?

- Я не пойду, – говорит Юля, но как-то неуверенно.

- Твоя мама в парикмахерской работает, а бабушку Оксана зовут. Правда, ведь? Я все знаю! Мы с твоей мамой дружим давно. Пойдем? – после такой убедительной речи Юля соглашается, слезая с лавочки. А я замечаю, как прохожие на меня бросают недобрые взгляды.

Только Юля сделала со мной пару шагов, как одна из посетительниц завопила: «Охрана! Помогите!». Тут же подбежал мужчина в форме и потребовал документы. Подскочила и Лариса и все объяснила.

- Наконец-то, кто-то из посторонних вмешался! – подвела я итог эксперимента для себя.

- Дочке объясняла, что нельзя уходить с посторонними людьми. Но видимо плохо, - заключила Лариса. – Ругаться не стану, но обязательно запишу на тренинги.

КОМПЕТЕНТНО

Регина БЕСЕДА, кинический психолог, семейный психотерапевт, руководитель детского центра «Удивительный жираф»:

Одной беседой не обойтись

- Одной беседой, чтобы научить ребенка реагировать на посторонних, не обойтись. Это планомерная работа, долгая, постоянная. Надо раз за разом доносить до малыша, что уходить можно только с родителями. Как это сделать? Есть несколько правил.

1. Только с мамой и папой

Изо дня в день, выходя из дома, проговаривайте эту информацию. Но не перегибайте палку: не запугивайте и не кричите. Иначе вообще побоится выходить из дома, даже с вами.

2. Ты нам нужен

Постоянно говорите малышу, как вы его любите и как для вас важно, чтобы он был жив и здоров. Расскажите о последствиях, которые могут с ним приключиться. Но без фанатизма. Одного раза достаточно, чтобы сын или дочка усвоили.

3. Кодовое слово.

Придумайте фразу, которая будет паролем только для вас и ребенка. В ситуации, когда неизвестный захочет увести малыша, малыш спросит этот пароль у незнакомца. Тогда несведущий растеряется, а ребенок никуда не пойдет с чужаком. Если же назовет, то это станет для малыша сигналом, что можно доверять.

4. Как зовут мою маму?

В ситуации, когда к ребенку подойдет незнакомый человек, научите чадо заваливать постороннего вопросами. Как зовут нашу собаку или кошку? Где родители работают? Что мама готовит лучше всего? От такого набора чужак точно «сдуется».

5. Поднять крик

Эффективный метод прогнать незнакомца. Если пристает чужак, пусть малыш изо всех сил начинает пищать, как они это мастерски умеют. Незнакомец испугается внимания прохожих и скроется.

6. Взрослые не просят помощи

Объясните ребенку, что никто из взрослых никогда не попросит у ребенка помочь донести сумки, поднять тяжелую вещь, оказать первую помощь девочке. Дети беспомощны. Научите ребенка, чтобы каждое слово незнакомца он ставил под сомнение.

ТРЕНИНГ

«Защита от похитителя»

Анна Кузьмина, руководитель общественной организации «Родители Сибири» и организатор тренинга.

- В основном на тренинг приводят детей дошкольного возраста и начальные классы. Одно такое занятие ведется 1,2 часа. За это время объясняю деткам, как себя вести, когда подошел незнакомый человек, как может выглядеть недоброжелатель и как от него защититься. За шесть лет, что действует тренинг, я провела уже около 100 подобных мероприятий. Главное, мы устраняем из детского сознания, что похититель суровый дядя. Недоброжелателем может быть старенькая бабушка, красивая женщина или даже подросток. Объясняем детям, что ко всем чужим людям нужно относится с подозрительностью. Как на него записаться? Обычно школы или детские сады обращаются ко мне с просьбой провести данный тренинг.

А В ЭТО ВРЕМЯ

ТОП-5 городских опасностей летом: рейтинг МЧС

1. Спички.

Особенно опасен летом тополиный пух. Он горит, как порох. Дети могут получить ожоги всего тела. От пожара практически нельзя спастись.

2. Водоемы

И речь не только про купания – реки, заливы. Опасны даже емкости с водой в огороде. Одна секунда невнимательности со стороны родителей – и трагедия.

3. Бытовые травмы

Дома и квартиры – главные опасности. А самые из них - углы, батареи, тумбочки, открытые балконы и окна. Если хотите понять, где ребенок может травмироваться в квартире, опуститесь на колени и пройдите весь маршрут.

4. Дороги

Помимо машин, сейчас опасны и самокаты. Одни подростки разъезжают не по пешеходным дорожкам и тротуарам, а по проезжей части, и попадают в аварии. Другие – по тротуарам и сбивают прохожих.

5. Детские площадки

Горки, карусели, качели, - любые аттракционы зачастую приводят в травмпункт…