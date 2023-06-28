Повредила позвоночник: упавшая скамейка в иркутском парке покалечила 4-летнего ребёнка

Фото: СУ СКР по Иркутской области

В Иркутске на 4-летнюю девочку упала скамейка. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

В ведомстве уточнили, что несчастный случай произошел 6 июня в сквере Лебединского в районе улицы Карла Маркса. Ребенок оказался под опрокинувшейся на него скамейкой и получил серьезную травму позвоночника. Сейчас ребенок находится на лечении дома.

Надзорный орган организовал проверку по факту произошедшего и намерен дать ему правовую оценку. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Также известно, что следователи проводят проверку по статье «Халатность» (ст. 293 УК РФ).

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