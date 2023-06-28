Боец СВО из Забайкалья сыграл свадьбу в стиле триколор, украсив праздник в цветах российского флага

Красивая регистрация брака состоялась в отделе ЗАГС Краснокаменского района. Фото из личного архива героев публикации

В Краснокаменском прошла, пожалуй, самая патриотичная свадьба. Молодожены – 27-летние Михаил и Виктория – выбрали для своего знаменательного дня необычное оформление в цветах российского флага.

Фото из личного архива героев публикации

Михаил женился на своей возлюбленной, пока был в отпуске: военнослужащий находится на передовой в зоне СВО и приехал в краткосрочный отпуск домой. Гостями на торжественной церемонии были и сослуживцы Михаила, приехавшие поддержать его в столь волнительный для него день.

Фото из личного архива героев публикации

Молодой человек поделился своими планами на будущее. Говорит, после отдыха сразу поедет обратно, защищать Родину, а пока будет наслаждаться новым этапом в его жизни и посвятить себя семье.

Фото из личного архива героев публикации

— После отпуска обратно. С товарищами решили, что это наш долг, — сказал Михаил.

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