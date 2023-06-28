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Общество28 июня 2023 7:21

Боец СВО из Забайкалья сыграл свадьбу в стиле триколор, украсив праздник в цветах российского флага

В Забайкалье свадьба участника СВО прошла в стиле триколор
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Красивая регистрация брака состоялась в отделе ЗАГС Краснокаменского района. Фото из личного архива героев публикации

Красивая регистрация брака состоялась в отделе ЗАГС Краснокаменского района. Фото из личного архива героев публикации

В Краснокаменском прошла, пожалуй, самая патриотичная свадьба. Молодожены – 27-летние Михаил и Виктория – выбрали для своего знаменательного дня необычное оформление в цветах российского флага.

Фото из личного архива героев публикации

Фото из личного архива героев публикации

Михаил женился на своей возлюбленной, пока был в отпуске: военнослужащий находится на передовой в зоне СВО и приехал в краткосрочный отпуск домой. Гостями на торжественной церемонии были и сослуживцы Михаила, приехавшие поддержать его в столь волнительный для него день.

Фото из личного архива героев публикации

Фото из личного архива героев публикации

Молодой человек поделился своими планами на будущее. Говорит, после отдыха сразу поедет обратно, защищать Родину, а пока будет наслаждаться новым этапом в его жизни и посвятить себя семье.

Фото из личного архива героев публикации

Фото из личного архива героев публикации

— После отпуска обратно. С товарищами решили, что это наш долг, — сказал Михаил.

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