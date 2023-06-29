Выпал или выбросили?: в Ангарске зоозащитники обвиняют мужчину в жестоком убийстве щенка по кличке Чара

Фото предоставлено "КП-Иркутск" зоозащитницей Ларисой Егоровой

Жуткая находка ждала жителей одного из дворов в 17 микрорайоне Ангарска. Под окнами многоквартирного дома люди нашли тело щенка. Судя по всему, животное разбилось насмерть, упав с высоты. Неужели несчастный случай? Зоозащитники города бьют тревогу – они уверены, что с собакой по кличке Чара жестоко расправился собственный хозяин.

- Замерзающую дворняжку в апреле этого года подобрала на улице неравнодушная пенсионерка, однако оставить ее в своем доме у нее возможности не было, - рассказала в беседе с КП-Иркутск ангарчанка Лариса Егорова. - Тогда она попросила свою племянницу разместить в сети объявление, чтобы найти щенку любящую семью. Через месяц откликнулась пара, которая пообещала заботиться о Чаре и оберегать ее.

По словам зоозащитницы, первое время женщина и новые хозяева собаки поддерживали связь. Более того, пенсионерка перевела им на счет 800 рублей на вакцинацию питомца с условием отправки чека. Отчет сибирячка так и не получила, да и супруги со временем все реже и реже стали отправлять фото четвероногого.

- На одном из последних видео щенок вел себя странно: трясся при виде мужчины и с осторожностью облизывал ладонь, которую тот подставил, - отмечает Лариса Егорова.

Когда пенсионерка попросила вернуть ей Чару, то в ответ получила ультиматум, мол, заплатите 5000 рублей. Затем, как утверждает женщина, посыпались угрозы – хозяин пообещал убить дворнягу. Напуганная ангарчанка написала заявление в полицию и бросила клич в интернете с просьбой помочь ей выяснить, где находится щенок.

- Так я и узнала об этой ситуации, - добавляет зоозащитница.

Сам же владелец объяснил произошедшее тем, что питомец случайно спрыгнул с балкона. Выяснить что произошло на самом деле, предстоит сотрудникам полиции. Тело Чары отправили на экспертизу.

– Статьей 245 ч. 1 УК РФ «Жестокое обращение с животными» предусмотрено наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей. Также предусмотрено лишение свободы до 3 лет. В случае, если причастность гражданина будет доказана, суд вынесет ему меру пресечения, - сообщил корреспонденту КП-Иркутск заместитель начальника УМВД России по Ангарскому городскому округу Виктор Аломский.

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