Олег БОРОВСКИЙ: В зоне СВО нет саянцев, зиминцев, куйтунцев. Там все наши

Встретились с парнями, поговорили с командованием и решили ряд актуальных вопросов.

О крайней поездке на передовую, планах, потребностях и о патриотизме в целом - в этом материале.

Это была не первая поездка Олега Боровского в зону СВО и точно не последняя. Откатываясь на несколько месяцев назад: рейс на Донбасс состоялся еще в апреле этого года, но обстоятельства и состояние здоровья Саянского мэра помешали рассказать об этом раньше.

- Мобилизация была для нас всех как гром среди ясного неба! У нас забрали 80 человек. Наших саянцев, - начинает Олег Боровский. - Дело в том, что город у нас небольшой. Большинство из этих мальчишек я знаю поименно. И они меня все знают. Кто-то в футбол играл, кто-то боксом занимался, ушу. Конечно, забирали под мобилизацию не мальчишек, а мужиков 30 - 40 лет, которые просто выросли на моих глазах. Пока они жили в Новосибирске, мы к ним приезжали, - это одно. Сейчас ситуация другая.

ТАМ

В рамках апрельской поездки работу вели на территории Донецкой и Луганской Народных Республик. Бойцам доставили гуманитарный груз, два автомобиля УАЗ-452, посылки и горячие приветы с родной земли. Встретились с парнями, поговорили с командованием и решили ряд актуальных вопросов. В частности, удалось найти контакт с несколькими бойцами, которых потеряли родные, они с февраля не выходили на связь, командование подтвердило, что они на выполнении СВО, живы, здоровы. Двоих нашли ранеными в госпитале. Все на связи, никто не брошен и не забыт.

Скоро на Донбасс к уже доставленным двум автомобилям отправятся и эти три - помогать нашим бойцам приближать победу.

По словам Олега Боровского, у парней все есть, сытые, одетые, оружие имеется, с голыми руками на позиции их никто не отправляет, но есть вещи, которые им нужны: специализированная электроника, тепловизоры, профессиональные квадрокоптеры и многое другое.

На Донбассе саянцы также посетили два полка - 38-й и 39-й, это сибирские полки. В одном окопе спиной к спине воюют бойцы из Саянска, Зимы, Иркутска, Красноярска, Томска и других городов. У одного из командиров говорящий позывной «Сургут».

- Когда мы поехали в зону СВО и увидели там наших, это были уже другие люди. У них глаза по-другому смотрят. Они общаются по-другому. Они там стреляют и убивают. Тогда я сделал для себя вывод, что там нет саянцев, зиминцев, куйтунцев. Там все наши. Все это тяжело. Двое были в плену, есть раненые. Но Бог миловал и на сегодня они все живы и здоровы.

Бойцам отправили гуманитарный груз, посылки и горячие приветы с родной земли.

Апрельская поездка в зону боевых действий отрицательно сказалась на здоровье самого Олега Валерьевича. Даже сейчас, спустя всего пару месяцев и еще не до конца оправившись, он снова рвется туда, к своим, к саянцам.

- Я не называю это СВО, я называю это фронтом, потому что те, кто там побывал и все своими глазами посмотрел, понимают, что это такое. Это война. И, конечно, не было команды, чтобы мы сами туда ездили, никто не обязывает ездить туда лично. Была команда помочь ребятам. Я ездил с председателем Думы и без председателя. Сейчас пятая поездка саянцев к ребятам будет пока без меня, здоровье еще не позволяет. Но я еще туда доберусь. Заживет - и я снова туда поеду, потому что надо, потому что там наши пацаны. И не будем делить на саянских и других, будем помогать всем. Они плечом к плечу сражаются в одном окопе, у них свое боевое братство, и мы, мэры, должны в такой ситуации объединиться и все вместе помогать ребятам. Теперь они все наши и мы должны им помочь справиться с поставленной задачей.

Из зоны СВО Олег Боровский, зная, как для родных и близких важна каждая деталь, оперативно выкладывал не только свои комментарии и рассказы о поездке, но и все фото и видео. Конечно, делился личными впечатлениями и эмоциями.

Это не первая поездка Олега Боровского в зону СВО и точно не последняя.

Вот один из постов в официальном телеграм-канале мэра:

«Тяжелое чувство… Мы, конечно, не были на местах действующих боев, нас, естественно, никто туда не пустил, но мы побывали там, где бои были совсем недавно. Земля не успела остыть от разрывов. Невозможно ни передать эти чувства, ни принять, что такое возможно. Еще раз для себя убедился - одно дело, смотреть телевизор, сидя на диване, с новостями и передачами с фронта, и совсем другое все видеть своими глазами».

По возвращении в родной город совершили обязательный ритуал, подъехали к Поклонному кресту на въезде в Саянск и поклонились от себя и своих бойцов.

ЗДЕСЬ

За все время проведения СВО Саянск отправил бойцам помощи более чем на 10 миллионов рублей. Для небольшого города это серьезная сумма. По словам мэра Боровского, большинство горожан, местные предприниматели и организации вовлечены и оказывают посильную помощь, но есть и такие, у кого другая жизненная позиция.

- Люди, конечно, все разные. Вот, например, выхожу из кабинета, стоит парнишка, сам весь в черном, в капюшоне, ну как, знаете, молодежь сейчас ходит. Еще и пакет черный в руках. Я напрягся, а он отдает мне пакет и говорит «на, Валерич, передай там пацанам». И ушел. Я до сих пор не знаю, кто это и как зовут. Я взял пакет, а там 100 тысяч рублей. Или вот еще, мужики с микрорайона Промбаза сдавали металлолом и передали 150 тысяч. Волонтеры вяжут маскировочные сети. Пенсионеры приносят кто 5, кто 20 тысяч. И много таких историй.

Матрасы очень нужны на фронте бойцам, а также мирным жителям попавшим под обстрелы. Уже отправлено 200 штук в Белгородскую область и сейчас готовится к отправке ещё 200 уже для бойцов.

Еще одна история, о которой просто невозможно умолчать. В позапрошлом году, почти сразу после начала СВО, администрация Саянска организовала сбор средств на покупку настоящего танка Т-34 времен ВОВ. Собрали 8 миллионов рублей и купили в Туле танк. Не без труда транспортировали на малую родину и торжественно встречали всем городом.

- Мы на мосту выставили колонну, провезли по городу. Люди стояли на улице, стояли на балконах и смотрели на этот танк, - вспоминает Олег Валерьевич. - Хотя нашлись руководители, которые говорили «зачем тебе это надо». Я отвечал, что это надо не мне, а прежде всего детям, подрастающему поколению, чтобы всегда помнили.

Средства на покупку настоящего Т-34 собирали всем городом, встречали танк тоже все вместе.

Фото: автора и личный архив.