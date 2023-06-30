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Происшествия30 июня 2023 9:47

В живых не осталось никого: в Усть-Кутском районе в ДТП погибли женщина и двое мужчин

В Усть-Кутском районе на трассе "Вилюй" в ДТП погибли двое мужчин и женщина
Елена СИНИЦА
В живых не осталось никого: в Усть-Кутском районе в ДТП погибли три жителя

В живых не осталось никого: в Усть-Кутском районе в ДТП погибли три жителя

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Усть-Кутском районе сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах смертельной автоаварии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области в своих социальных сетях.

-По предварительным данным, в 13:30 на федеральной трассе «Вилюй» в районе поселка Янталь Усть-Кутского района столкнулись «Пежо» и «Тойота», - говорят в МВД.

Как итог, погибли 33-летняя женщина водитель автомобиля «Пежо» и 28-летний пассажир «Тойота». Спустя время стало известно, что в больнице скончался и 34-летний водитель «Тойота».

Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД по региону, женщина ехала к своим детям в сторону поселка Янталь. Мужчины же приходились друг другу знакомыми. Они ехали поставить машину на учет в ГИБДД.

На месте происшествия работает следственная группа, выясняются причины и обстоятельства произошедшего. Как отметили в ГИБДД, свидетелей происшествия нет.

ЧППроисшествия: ЧП