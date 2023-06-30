Задушили и сбросили тела в реку: в Россию экстрадированы обвиняемые в убийстве двух девушек в Иркутске более 15 лет назад Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Россию экстрадированы обвиняемые в убийстве двух девушек в Иркутске, совершенном более 15 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

-По версии следствия, еще в 2007 году злоумышленники с тремя соучастниками распивали алкоголь с двумя ранее незнакомыми девушками. В один момент они решили их убить, придушив. После этого тела они сбросили в реку Ангару, - говорят в следкоме.

Мужчинам удалось скрыться, поэтому их объявили в федеральный розыск. Спустя время трех задержали, они были осуждены. Теперь удалось удалось найти двоих обвиняемых, они были в Южной Осетии.

Ранее им заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время они будут этапированы в Иркутскую область для проведения следственных действий, направленных на завершение расследования, говорят в пресс-службе следкома.