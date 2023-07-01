Однушка в центре или дом на берегу залива?: какое жилье можно купить по всей Иркутской области за 1 млн рублей

Рассматриваем жилье в разных городах региона. Фото: Андрей АБРАМОВ

Годы идут - цены на жилье в Иркутской области все выше. Как раз накануне, в июне, специалисты «Авито недвижимости» провели исследование и выяснили, в каких городах России сегодня самые запредельные цены. Так вот Иркутск оказался на «почетном» четвертом месте – ровно за год стоимость средняя стоимость квартиры на вторичном рынке выросла на 15%. За каждый квадратный метр придется отдать 100 250 рублей. КП-Иркутск проанализировала, какие варианты предлагают за эти деньги в разных городах Иркутской области. Читайте и выбирайте.

Недвижимость в Иркутске

Для начала немного статистики: по данным на 27 июня 2023 года стоимость «квадрата» иркутской новостройке составляет ровно 100 тысяч рублей. Месяц назад – 96 тысяч с копейками. Во «вторичке», как уже было сказано, немного больше – 100 250. Так, однокомнатная квартира в среднем обойдется в 3,5 миллиона рублей, в зависимости от района, конкретного дома и состояния жилплощади. Двухкомнатная – в 4,7 миллионов, трехкомнатная – почти в 7.

Один из самых недорогих вариантов, который мне удалось найти, - «двушка» на улице Дзержинского. Если не смотреть фотографии, все отлично – центр города, площадь 60 квадратных метров, окна выходят как во двор, так и на улицу, солнечная сторона. А потом выясняется, что дом 1917 года постройки, одна из комнат – незаконный пристрой. А еще в подарок идет печное отопление и отсутствие водопровода. Все это за 1,5 миллиона рублей.

Есть еще вариант – на улице Мельничной. Всего за 855 тысяч рублей можно купить студию в довольно новом здании. Правда, ее площадь всего 18 квадратных метров. И сюда входят и кухня, и санузел, и коридор.

Кстати, как оказалось, есть огромное количество недорогих вариантов в домах под снос. Собственники продают долю многодетным или малоимущим семьям, а также инвалидам. В описании значится, что таким образом скоро новый владелец сможет получить от государства новое жилье.

Для тех, кто любит роскошь готов выложиться по полной - самые дорогие квартиры на этой платформе с объявлениями. Их стоимость в районе 65 миллионов рублей. При этом значительно отличается квадратура – от 175 до 377! К жилплощади прилагаются высокие потолки, дизайнерский ремонт, теплый гараж, собственная терраса на крыше, автономная система электроснабжения, кинотеатр и даже консьерж, как принято, например, в Санкт-Петербурге.

Для сравнения подыскала варианты за ту же стоимость в Иркутском районе. В районе 1-1,5 миллионов рублей в основном продают дачи. Но есть неплохие деревянные дома в Урике и Хомутово, правда, без отделки. Также сейчас в продаже появились модные барнхаусы – миниатюрные переносные конструкции. Покупаешь такой дом за 800 тысяч рублей и ставь там, где хочешь. Ну а за 65 миллионов рублей больше всего коттеджей предлагают в поселке Молодежном. Но лично я бы «переплатила» еще два миллиона за дом в Патронах – на берегу залива.

Но рекордсмен по стоимости в Иркутском районе – дом 500 квадратных метров за 140 миллионов рублей в коттеджном поселке ГринЛэнд. Площадь дома 513 квадратных метров, панорамные окна, потолки почти четыре метра, закрытый бассейн. Мой внутренний перфекционист в ужасе от того, сколько времени уходило бы на уборку такой жилплощади, но, вероятно, расчет на то, что у потенциальных покупателей явно есть деньги на домработницу.

Недвижимость в Шелехове

По городу Шелехову данных оказалось не так много. Как удалось выяснить, средняя стоимость жилья – как на первичном, так и на вторичном рынке – около 77 тысяч рублей за квадратный метр. При этом в начале года было на три тысячи меньше. Поиск объявлений по продаже недвижимости огромного количество результатов также не дал. Но вот, что удалось найти за 1,5 миллиона рублей. Это двухкомнатная квартира 30 квадратных метров в общежитии. Расположена в 1-м микрорайоне. Общая с еще четырьмя семьями ванная комната, старенький ремонт, зато рядом школа, детский сад и спортивный комплекс. Честно говоря, в Иркутске за эти деньги варианты приятнее. Второй (и последний) вариант – на улице Известковой. На этот раз 35 «квадратов» и без соседей по туалету.

Недвижимость в Тулуне

Ну уж в Тулуне явно есть, где разгуляться! Подумала я перед тем, как зайти на «Авито». После паводков в 2019 году здесь настроили огромное количество хорошего жилья. За работами следил лично президент Владимир Путин. Да и по моему опыту посещения этого города, многие, кому достались новые квартиры в связи с утратой старого жилья, сдают его в аренду. И по хорошей цене. Но вот как дела обстоят с приобретением жилплощади. «Первичка» - 44 тысячи за квадратный метр. «Вторичка» - 47. Цены с начала года практически не поменялись.

За 800 тысяч рублей можно купить квартиру 18 квадратных метров (где-то мы это уже видели…) рядом с теми самыми новыми домами – в микрорайоне Угольщиков. Санузел совмещенный, ремонт, говорят, косметический, кухня – три «квадрата». Или вот – 37 квадратных метра в деревянном доме на улице Сигаева за 1,2 миллиона. Приятные бонусы от продавца – курятник и гараж.

Ну а самые дорогие квартиры в Тулуне, как ни парадоксально, оказались не в тех самых новостройках, возведенных после паводков. 5 300 000 рублей просят за квартиру 116 квадратных метров на улице Солнечной. К жилплощади прилагается вся техника, мебель, нагреватель воды в ванной. Кстати, как говорит продавец, возможен торг. Еще одно предложение за ту же сумму в доме на улице Ленина. Это 4-комнатная квартира 89 «квадратов». Тоже с мебелью и техникой.

Недвижимость в Братске

В северной столице Прибайкалья, судя по статистике, в последние годы тоже все стабильно. Уже пару лет средняя стоимость вторичного жилья составляет 30 тысяч рублей за квадратный метр. Однокомнатные варианты в среднем можно посмотреть за 950 тысяч. Двухкомнатные – за 1,3. Трехкомнатные – за 2. В сравнении с другими городами региона, вполне посильно.

Впрочем, это лишь статистические данные. Зайдя на сайт объявлений, обнаруживаем квартиры и за 8, и за 10, и даже за 15 миллионов рублей. Вот так выглядит самая роскошное вторичное жилье в Братске – двухэтажная пятикомнатная квартира в самом центре города. Огромная спальня, гардеробная, две детских, два санузла и утепленные лоджии. Дворовая территория огорожена шлагбаумами.

Варианты за 1,5 миллиона в комментариях, пожалуй, не нуждаются. Ну а дешевле на сайте я просто не нашла, даже на отшибе города. Для тех, кто не был в северной столице Иркутской области, немного поясню – между Центральным районом Братска и остальными районами расстояние около 40 километров.

Также впервые за долгие годы в Братске начали строить многоэтажные дома на продажу. Причем в центре города. Площадь под любого покупателя, закрытая территория, три детские площадки для детей разных возрастов, место для выгула собак, территория с лежаками, где можно будет загорать летом, а также амфитеатр для проведения мероприятий. Сдать первую из трех блок-секций планируют в ноябре. Как говорит подрядчик, приличную часть квартир в ЖК уже раскупили. Но стоимость немаленькая – от 115 тысяч за «квадрат».

Тем временем

Таким образом стоимость жилья в большинстве городов Иркутской области примерно одинаковая. Разница лишь в количестве предлагаемых вариантов – в Иркутске, конечно, больше и приятнее всего.

Впрочем, как говорят эксперты, такие цены актуальны лишь на конец июня 2023 года. Цены, которые начали резко расти в связи с санкциями, продолжают увеличиваться. Ведь стройматериалы только растут в цене, по-прежнему есть проблемы и с поставками.