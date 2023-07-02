Обязательное чипирование собак в Иркутской области: для чего нужно и как это происходит

Сама процедура регистрации займет всего около 20 минут Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- А моего кота Барсика это коснется?

- У собаки есть ветеринарный паспорт. Этого хватит?

Вопросами, что делать с домашними питомцами, задаются жители региона. А причиной послужила новость: с 4 июля в Иркутской области введут дополнительные правила содержания домашних питомцев, а именно собак. Сибиряки должны будут официально регистрировать животных. Что это означает? КП-Иркутск нашла ответы у Александра Тихенко, заместителя начальника Иркутской станции по борьбе с болезнями животных.

Зачем и для кого?

- В других странах мира обязательная регистрация домашних собак - это отлаженная система, - говорит Александр Тихенко. - Она позволяет избежать увеличения числа бездомных питомцев. А значит, уменьшается число нападений агрессивных безнадзорных собак на людей. Как? Да все просто. Хозяин, который зарегистрировал животное, а потом его выкинул - несет административную ответственность. А кому хочется платить большой штраф? Хочешь, не хочешь, а ответственным придется быть. В Иркутской области новые правила коснуться исключительно собак.

Как?

- Сама процедура регистрации займет всего около 20 минут. Пройти ее можно будет в Иркутской области уже с 1 сентября, - отвечает Александр Тихенко. - Нужно отвезти животное в любую ветеринарную станцию, которая подведомственна ветеринарной службе Иркутской области. Там питомцу вставят специальный чип. Также вас и четвероногого внесут в общую государственную базу. Данная процедура обойдется в 800-900 рублей. С собой можно привести ветеринарный паспорт, но не обязательно. С помощью документа сокращается время прохождение регистрации, где уже внесена вся необходимая информация о вас и питомце. Если такого нет, не беда, оформят. Но регистрация не отменяет получения ветеринарного паспорта. Допустим, для путешествий в некоторые регионы России, где нет считывателя чипа, понадобиться ветеринарный паспорт. Ведь собаку не смогут проверить по вживленному устройству, только по ветеринарному паспорту.

Необходимая информация для регистрации: ФИО, номер телефона, электронная почта и адрес проживания хозяина питомца. Кличка, пол, возраст, порода, наличие ветеринарного паспорта и прививок, примерная дата рождения.

С какого возраста можно регистрировать собаку

- В службе ветеринарии региона, новые требования предусматривают регистрацию домашних собак, начиная с трехмесячного возраста вне зависимости от породы, - отвечает Александр Тихенко. - Именно к этому возрасту собака уже окрепла: ей поставили прививки. - Тогда можно и чипировать. Но если вы решили купить или продать собаку с действующей регистрацией, то нужно будет сообщить об этом в ветеринарную станцию.

Вживление микрочипа проходит абсолютно безболезненно. Само устройство меньше рисового зерна, которое закрепляют под кожей в области левой лопатки. Стоит отметить, что устройство всегда там и останется. Оно не выпадет и не уползет в другую часть тела питомца. Специальный уход до и после установки чипа не нужен.

Кто и где может считать микрочип?

Каждая ветеринарная станция, которая подведомственна ветеринарной службе Иркутской области будет оснащена считывателями чипов. Сотрудники ветстанции смогут отсканировать устройство с помощью магнитного аппарата. По серийному номеру, который высветится на компьютере, будет установлен хозяин собаки.

КСТАТИ

Самовыгул под запретом!

- Регистрация также поможет определить животное при отлове. В случае если питомец домашний, хозяин будет наказан за самовыгул собаки. Закон Иркутской области, устанавливающий административную ответственность за нарушение данных требований, в настоящее время находится в разработке, - говорят в правительстве Иркутской области.

Плюсы

1. Установленный чип поможет вам с питомцем пересекать границы многих государств беспрепятственно. Ведь вживленный микродатчик считается международным. Теперь не придется возиться со многими справками, собирая их по ветклиникам.

2. Если ваша собака потеряется, то ее найдут очень быстро. Поможет чип. Службы отлова или неравнодушные люди, которые поймают собаку, могут отнести ее в ветеринарную службу, где с помощью сканера чипов установят хозяина беглеца.

3. Добровольная стерилизация будет проводиться бесплатно ветеринарными государственными учреждениями.

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