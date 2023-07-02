На территории СНТ Братска ввели карантин из-за бешенства

Карантин ввели в СНТ на территории Братска из-за бешенства Фото: Артем КИЛЬКИН

В СНТ «Юбилейное» Братска обнаружена кошка с бешенством. На территории садового товарищества был введен карантин, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. Известно, что зараженное животное погибло.

— 28 июня на ветеринарную станцию обратился владелец кошки, у которой были признаки бешенства, на следующие сутки животное скончалось. 30 июня пришло лабораторное подтверждение болезни, — говорится в сообщении.

На сегодняшний день на территории СНТ специалисты службы ветеринарии Иркутской области провели дезинфекцию эпизоотического очага. Также жителей и дачников просят вакцинировать животных и обезопасить их от опасного заболевания.

Отметим, что это уже второй зарегистрированный случай бешенства у животных, который обнаруживают в регионе за последние полторы недели. Первый факт бешенства был отмечен в Усть-Илимском районе: погибла собака. После в районе был обнаружен мертвым соболь, чьи анализы показали то же заболевание, что и у погибшего домашнего питомца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обязательное чипирование собак в Иркутской области: для чего нужно и как это происходит (подробности)