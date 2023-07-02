«Больше не спрашивают, где мама»: многодетная женщина пропала при загадочных обстоятельствах в Забайкалье

Загадочное исчезновение Баярмы не дает покоя ее семье уже шестой месяц. Фото предоставлено "КП-Иркутск" родственникам пропавшей

В Забайкалье при загадочных обстоятельствах исчезла многодетная мама. Женщина ушла из дома в январе 2023 года, и с тех пор о ней нет никаких вестей. Ни близкие, ни следователи, ни поисковики не могут найти ее уже шестой месяц. В обстоятельствах странного исчезновения женщины пыталась разобраться корреспондент «КП-Иркутск».

УШЛА ЗА ТЕТРАДЬЮ И НЕ ВЕРНУЛАСЬ

44-летняя Баярма Абидуева жила в селе Ортуй Могойтуйского района вместе со своими двумя детьми и гражданским мужем, 21-летний старший сын жил отдельно от родственников. В январе этого года Баярма написала своей знакомой, что придет к ним за тетрадкой. Женщина собралась, надела свой черный пуховик, взяла фонарик и ушла. До приятельницы она так и не дошла. С тех пор ее никто не видел.

— Не взяла с собой телефон. Просто вышла из дома и исчезла, — рассказала «КП-Иркутск» тетя пропавшей Баирма Санжиева. — Сквозь землю провалилась.

УЗНАЛИ ОБ ИСЧЕЗНОВЕНИИ НЕ СРАЗУ

Женщина поделилась, что о пропаже племянницы они узнали лишь через семь дней, когда им позвонили из районной администрации. Все это время они считали, что она уехала на Чабанскую стоянку, что в семи километрах от деревни. Правда вскрылась лишь 28 января: Баярмы там не было и на стоянку она не приезжала.

Уже на следующий день начались массовые поиски сельчанки и было заведено уголовное дело.

УЖЕ НЕ СПРАШИВАЮТ, ГДЕ МАМА

У Баярмы остались трое детей. Старший сын был участником спецоперации, как вернулся из зоны СВО, забрал младших к себе и оформил над ними опекунство.

— Дети уже не спрашивают, где она, не зовут. Будто смирение пришло к ним. В начале очень переживали, конечно, — говорит женщина. — Мы же уже к кому только не обращались: и к гадалкам, и к экстрасенсам. Многие говорят, что ее и в живых нет. Кто-то видит, что живая. Чаще всего говорили, что в марте найдут, но июль уже наступил, а ни тела, ни зацепок каких-то, она просто исчезла.

В последний раз массовые поиски Баярмы проходили в июне. Тогда в ее родное село приехали поисковики и кинологи. Четыре дня они пытались найти следы, к которые бы привели к сельчанке, но никаких результатов нет.

— Мы верим, что ее найдут, — с надеждой сказала Баирма.

ВАЖНО

Приметы: на вид 40-45 лет; рост 160-165 см., среднего телосложения, лицо по цвету светлое, азиатской внешности, нос средний, по форме спинки: прямой, губы пухлые, волосы короткие темные.

Была одета в платье оранжевого цвета, рейтузы черного цвета, куртку черного цвета, шапку, предположительно бордового или розового цвета, сапоги длинные черного цвета.

В случае установления местонахождения женщины, а также при наличии любой значимой информации о её местонахождении, сообщить в Могойтуйский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю по номеру 8 (30255) 2-13-42, 8-914-905-30-77.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Завершены поиски без вести пропавшего в Иркутске 30-летнего мужчины (подробности)