Взяла кредит и заняла у подруги: жительница Иркутской области лишилась 6 млн рублей, доверившись лжеброкерам

Жертва мошенников в Ангарске потеряла крупную сумму Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Жительница Ангарска влезла в миллионные долги, надеясь заработать на инвестициях. 45-летняя женщина обратилась к правоохранителям, когда поняла, что стала жертвой лжеброкеров.

Как рассказали в пресс-службе МВД Иркутской области, на телефон горожанки поступил звонок от «финансового помощника», который порекомендовал ей заняться инвестициями и получать пассивный доход, играя на биржевых ставках. Женщина соблазнилась таким предложением и согласилась. После этого ей порекомендовали установить мобильное приложение.

Женщина сделала первый взнос - 22 тысячи рублей - и получила «доход от вложений» в размере 1,5 тысяч рублей. Захотев повысить ставки и приумножить свой успех, ангарчанка взяла кредит в размере 4 млн рублей, как и порекомендовал «финансовый помощник», и перевела их на счет. И тут начались проблемы.

- В какой-то момент «доход от вложений» перестал поступать на ее счет, а «финансовый менеджер» объяснил это создавшимися проблемами, которые следует решить, вложив еще два миллиона рублей. Поверив собеседнику, начинающий инвестор заняла деньги у знакомой и перевела их на указанные счета, - рассказали в МВД.

Но ситуация все равно не разрешилась, а на том проводе все придумывали новые проблемы, на которые нужны были деньги. Только после этого женщина поняла, что ее все это время обманывали, и она обратилась в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

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