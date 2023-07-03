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Общество3 июля 2023 5:01

«Полтонны драгоценного камня»: житель Улан-Удэ незаконно добыл нефрит стоимостью 19,7 млн рублей

Житель Улан-Удэ незаконно добыл полтонны нефрита стоимостью 19,7 млн рублей
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Улан-удэнец незаконно добыл нефрит на 19,7 млн рублей на севере Бурятии

Улан-удэнец незаконно добыл нефрит на 19,7 млн рублей на севере Бурятии

Фото: Мария АНАНОВА

В Бурятии обнаружен факт незаконной добычи нефрита. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры республики, 37-летний житель Улан-Удэ в 2021 году самовольно добыл в Муйском районе полтонны драгоценного камня. Ущерб оценен почти в 20 млн рублей. Мужчина хотел продать добычу, однако он был задержан сотрудниками ФСБ.

– Зная об уголовной ответственности за незаконный оборот нефрита, обвиняемый незаконно хранил камень в целях совершения сделки купли-продажи, а затем перевез его в Северобайкальск. Нефрит изъят из незаконного оборота, – говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Известно, что добытчик нефрита сейчас находится под подпиской о невыезде и ожидает суда. Ему грозит реальный срок – четыре года тюрьмы – или штраф в размере 500 тысяч рублей.

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