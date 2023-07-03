Изменятся ли тарифы ЖКХ в Иркутской области с июля 2023 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В интернете все чаще ходят слухи о повышении тарифов ЖКХ в Иркутской области с июля 2023. Как правило, стоимость меняется 1 июля, но, как заверили в правительстве региона, не в этот раз. Последнее повышение было 1 декабря 2022 года, причем внепланово, - из-за внезапного роста тарифов. Поэтому следующее должно произойти только летом 2024 года. Тем не менее, некоторые изменения все же ожидаются. Они будут связаны с компенсацией расходов.

Компенсация расходов на оплату ЖКХ с 1 июля 2023 года

27 мая в правительстве России утвердили единый стандарт предоставления компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг федеральным льготникам. Согласно постановлению, с начала июля начнут действовать единые подходы для ветеранов боевых действий, инвалидов и граждан, пострадавших из-за радиационных или техногенных катастроф. В зависимости от установленных законом гарантий, компенсация для перечисленных людей составляет до 50% от стоимости ЖКХ. Разницу оплачивают из федерального бюджета.

Так, для подачи заявления на предоставление компенсации теперь есть унифицированная форма и четкий перечень документов. Большую часть госорганы будут запрашивать друг у друга. Но самим придется принести, например, иностранное свидетельство о рождении или о заключении брака, справки об обучении детей, документы о правах на недвижимость. Обязательным условием остается отсутствие задолженности за ЖКУ, подтвержденное судом. Решение о предоставлении или не предоставлении конкретному гражданину меры поддержки должно быть принято не более чем через 10 рабочих дней. Подать заявление можно как лично, так и через портал «Госуслуги» или МФЦ.

При этом у региональных и муниципальных органов власти сохраняется право при назначении аналогичных мер из региональных и муниципальных бюджетов устанавливать дополнительные требования предоставления такой помощи.

Например, список льготников устанавливается на федеральном и региональном уровнях. Соответственно, в разных городах перечень получателей компенсаций может несколько различаться.

Тарифы ЖКХ в Иркутской области в 2023 году

Список актуальных тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Иркутской области опубликован на сайте Службы по тарифам региона. Информация там своевременно обновляется. Публикуем последние данные по Иркутску.

Кубометр холодной воды МУП «Водоканал» - 15 рублей 19 копеек.

Кубометр холодной воды ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России повышается - 15 рублей 80 копеек.

Водоотведение МУП «Водоканал» - 18 рублей 47 копеек.

Отопление ЕТО ООО «Байкальская энергетическая компания» и ООО «Максимовский карьер» - 1 733 рублей 30 копеек.

Киловатт-час ООО «ИЭСБК» 1 рубль 42 копейки.

Килограмм газа АО «Иркутскоблгаз» 29 рублей 60 копеек.

Таковы тарифы ЖКХ в Иркутской области в июле 2023 года.

Вместе с тем не все жилищно-коммунальные услуги контролируются государством. Плата за домофон или, например, ремонт жилья может вырасти в любое время.