В Забайкалье девять человек отравились мясом медведя и попали в больницу
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В селе Куанда Каларского округа девять человек отравились мясом медведя. Среди пострадавших есть один ребенок. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.
-Правительство региона держит ситуацию на контроле. По предварительным данным, люди отравились после употребления дикого мяса, - говорят в правительстве.
По данным медиков, спустя время люди почувствовали недомогание. Теперь 4 июля пострадавших доставят в Читу. Там будет проведено обследование, установлен точный диагноз.
В Госветслужбе Забайкалья сказали, что образцы дикого мяса изъяты и будут доставлены в краевую ветеринарную лабораторию для исследования. - Госветслужба Забайкалья, по поручению губернатора, принимает все необходимые меры по предупреждению распространения заболевания, - прокомментировал руководитель ведомства Андрей Лим.