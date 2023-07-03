В Забайкалье девять человек отравились мясом медведя и попали в больницу Фото: Михаил ФРОЛОВ

В селе Куанда Каларского округа девять человек отравились мясом медведя. Среди пострадавших есть один ребенок. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

-Правительство региона держит ситуацию на контроле. По предварительным данным, люди отравились после употребления дикого мяса, - говорят в правительстве.

По данным медиков, спустя время люди почувствовали недомогание. Теперь 4 июля пострадавших доставят в Читу. Там будет проведено обследование, установлен точный диагноз.

В Госветслужбе Забайкалья сказали, что образцы дикого мяса изъяты и будут доставлены в краевую ветеринарную лабораторию для исследования. - Госветслужба Забайкалья, по поручению губернатора, принимает все необходимые меры по предупреждению распространения заболевания, - прокомментировал руководитель ведомства Андрей Лим.