Катание на квадроцикле едва не закончилось трагедией для подростков из Братска: жуткое ДТП попало на видео

Три человека попали в больницу с серьезными травмами. Фото: пресс-служба МВД по Иркутской области

В Братске 13-летний подросток оказался на больничной койке после поездки на квадроцикле. Школьник спровоцировал жуткую аварию, в которой пострадали три человека. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Иркутской области.

- Накануне, 3 июля, на одном из перекрестков жилого района Южный Падун города Братска 13-летний школьник, управляя квадроциклом, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем «NISSAN X-Trail», который двигался по главной дороге, - раскрыли детали аварии в ведомстве.

Кроме юного водителя медицинская помощь понадобилась его пассажиру и 20-летней девушке, находившейся в салоне кроссовера. Все трое были госпитализированы в больницу с различными травмами.

Известно, что подросток взял квадроцикл без ведома матери. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проверяют семью подростка, а прокуратура Иркутской области взяла под контроль начатое разбирательство.

- При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере безопасности дорожного движения, профилактики детского травматизма и безнадзорности несовершеннолетних, - заявили в ведомстве.

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