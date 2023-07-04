Поверила, что звонят из банка: преподаватель вуза из Иркутска отдала мошенникам 1,8 млн рублей

Почти два миллиона рублей преподаватель из университета отдала телефонным мошенникам в Иркутске Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Телефонные мошенники украли у 51-летней преподавательницы иркутского вуза почти два миллиона рублей. Об очередной жертве аферистов рассказали в пресс-службе МВД по Иркутской области.

Действовали мошенники уже по классической и отработанной схеме. На телефон женщины поступил звонок от якобы сотрудника банка, который заявил, что неизвестные пытаются взять на имя иркутянки кредит и вывести деньги. Для их сохранности женщине нужно было оформить займ на себя и перевести средства на резервный безопасный счет. Однако деньги ушли прямо в руки к мошенникам.

Осознав, что попалась на их удочку преподавательница вуза написала заявление в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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