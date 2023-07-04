100-процентная подлинность!: житель Иркутска продает газетную вырезку с неверными данными о смерти Цоя за 10 млн рублей

Газетную вырезку с неверными данными о смерти Виктора Цоя продают в Иркутске за 10 млн рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

«Эксклюзив, подлинность — 100%, другой такой нет». Это обещает житель Иркутска на популярном сайте объявлений, разместивший новость о том, что он продает газетную вырезку с неверными данными о смерти легендарного рок-музыканта и фронтмена группы «Кино» Виктора Цоя.

- Ехал Виктор на своём автомобиле «Москвиче». В этой же газетной статье написано, что это произошло, когда он ехал на мотоцикле, - объяснил автор объявления.

Ошибка, конечно же, была исправлена быстро, но в некоторые издания попасть все же успела. Цена вопроса 10 млн рублей. Стоимость уже указана со скидкой. Как в настоящем магазине, красным цветом перечеркнут старый «ценник» в 13 млн рублей, и мужчина уже готов вам уступить «эксклюзив».

В Иркутске выставили на продажу газетную вырезку, в которой указана неверная информация о гибели рок-музыканта

«Если вы сговорчивый, то поторговавшись, можете сбить цену», - говорится в объявлении.

Мужчина признается, расставаться с таким «артефактом», который оценит любой фанат творчества «Кино» и Цоя, очень тяжело, но на такой шаг продавца толкнули финансовые обстоятельства.

Напомним, спустя более 30 лет появилась видеозаписи за три месяца до гибели Виктора Цоя, где он вместе с группой веселится на берегу Байкала. Кадры были сняты в поселке Листвянка в мае 1990-го года. Тогда 28-летний музыкант был на пике популярности. Он приехал, чтобы дать со своей группой первые концерты в Иркутске, и это был абсолютный аншлаг.

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