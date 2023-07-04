Лечение зубов закончилось смертью: в Забайкалье осудят двух медиков, которые не оказали вовремя помощь ребенку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Забайкалье следователи завершили расследование уголовного дела в отношении врача анестезиолога-реаниматолога ООО «Клиника Медикс», а также врача анестезиолога-реаниматолога ГУЗ «Краевая клиническая инфекционная больница». Их обвиняют в том, что они оказали услуги, которые привели по неосторожности к смерти ребенка. Об этом сообщает следком региона.

-В ноябре 2021 года родители ребенка заключили договор с клиникой на лечение зубов ребенку под общим наркозом. Стоимость лечения составила 90 тысяч рублей, родители взяли кредит для его оплаты, - говорят в следкоме.

Врач решил проводить лечение, проигнорировав жалобы на кашель и признаки инфекционного заболевания. Он не стал отправлять ребенка на дополнительные консультации к другим медикам. Как итог, он провел сложную операцию под длительным наркозом.

Если быть точнее, то ребенку под наркозом в течение пяти часов лечили 14 молочных зубов.

До начала операции врач анестезиолог-реаниматолог несколько раз производил интубирование пациента, повредив гортань ребенка.

Помимо этого, в палате за маленьким пациентом необходимого наблюдения врачей не было. Спустя три часа с тяжелым стенозом гортани мальчика увезли в другую больницу.

Второй фигурант, врач этой больницы, проигнорировала тот факт, что ребенку нужна была экстренная госпитализация. Ребенок пробыл в приемном покое в течение пяти часов. Спустя время у него возникла дыхательная недостаточность, его отправили в реанимацию. Но и там ему долго никто не оказывал помощь.

Только спустя еще три часа ребенка подключили к аппарату ИВЛ. При этом врач видела предупреждение прибора, что тот не исправен.

Состояние мальчика стало ухудшаться, ребенок скончался.

Следователи собрали необходимую доказательственную базу, уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд.