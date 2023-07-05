Дрейфовал в открытой воде 1,5 часа: лодочники попали в сильный шторм на Байкале, один мужчина пропал без вести

На севере Байкала в устье реки Верхняя Ангара двое туристов попали в сильный ветер и шторм. Фото: Байкальский поисково-спасательный отряд

Один на один со стихией. Так бы мог начинаться трейлер фильма-выживания, если бы его снимали по мотивам вчерашнего спасения туриста в Иркутской области. Мужчина вместе со своим другом отправились кататься на лодках на север Байкала, но попали под сильный дождь и шторм. Житель Усть-Илимска чуть не погиб под напором непогоды, но спасатели вовремя пришли на помощь.

- Житель Усть-Илимска сообщил, что его относит в море на резиновой лодке, своего товарища на байдарке он потерял из вида. Они двигались вдоль островов Ярки по направлению от поселка Нижнеангарск к северо-восточному побережью озера Байкал, - рассказали в пресс-службе Байкальского поисково-спасательного отряда.

Фото: Байкальский поисково-спасательный отряд

На зов помощи отправились на катере спасатели из Северобайкальска. Полтора часа они держали связь с мужчиной, пока не нашли его дрейфующим в районе губы Дагары, примерно в 2 км от берега. По словам спасателей, мужчина сильно замерз, промок и устал. Лодочника подняли на борт спасательного катера и передали медикам.

К сожалению, второго мужчину найти пока не удалось. Спасатели вели поиски все время, пока солнце не ушло, но результатов они не дали.

- В связи с темным временем поиск был прекращен. Работы продолжаются, - заключили в БПСО.

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