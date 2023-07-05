«Оттолкнула в последний момент»: в Улан-Удэ мать спасла 5-летнюю дочь в ДТП, приняв удар на себя

Фото: пресс-служба УГИБДД Бурятии

В Улан-Удэ 36-летняя женщина оказалась на больничной койке с тяжелыми травмами после того, как на нее во время прогулки с дочерью наехала «Хендай Солярис», за рулем которой была 30-летняя местная жительница. О подробностях аварии рассказали в пресс-службе УГИБДД Бурятии.

Известно, что ДТП произошло в районе дома №6 по Карла Маркса накануне, 4 июля. Женщина вместе со своей 5-летней дочерью переходили дорогу, когда в них врезалось корейское авто. Авария едва не закончилась трагедией, но мама успела спасти своего ребенка и оттолкнула его с проезжей части в самый последний момент, подставившись под удар.

– В результате ДТП 36-летняя пешеход с тяжелыми травмами госпитализирована в БСМП. У ребенка диагностированы ушибы и ссадины, после осмотра и оказания медицинской помощи отпущена домой. В момент наезда мама успела оттолкнуть дочку, - уточнил в ГИБДД.

Известно, что виновница аварии не имела водительских прав. Женщина провалила экзамен после обучения в автошколе.

По факту ДТП начато разбирательство.

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