Фото: Анастасия КУРЕНОВА

Ограничение проезда по улице Карла Либкнехта в Иркутске с 10 июля 2023 года анонсировали в городской мэрии. В администрации рассказали, что ограничения будут действовать месяц. Рассказываем, с чем связано перекрытие, и когда его снимут.

Ограничение проезда по улице Карла Либкнехта в Иркутске с 10 июля 2023

Из-за ремонта тепловых сетей в Иркутске будет ограничено движение на одной из оживленных улиц города - Карла Либкнехта. Как рассказали в пресс-службе мэрии, для автомобилистов оставят 1,5 полосы, по которым можно будет ездить.

- Автомобили смогут передвигаться по полутора полосам на участке от пересечения с улицей Тимирязева на 100 метров по ходу движения, - уточнили в администрации.

Автомобили смогут передвигаться по полутора полосам

Полностью ограничение проезда по улице Карла Либкнехта в Иркутске с 10 июля 2023 введут в девять утра, снимут - вечером 9 августа.