Угрожали, вымогали деньги и забирали авто: в Усть-Куте осудили лидера и членов банды, грабивших предпринимателей

В Усть-Куте вынесен приговор в отношении участников организованной группы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Иркутской области осудили членов и лидера ОПГ, орудовавшей в Усть-Куте. Банда грабила и вымогала деньги у местных предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Лидером группировки стал ранее судимый мужчина, который придумал трехуровневую структуру банды. Он вместе с «коллегами» с 2015 по 2017 ежемесячно требовал деньги у бизнесменов за право заниматься предпринимательством в Усть-Куте и Киренска. За отказ ОПГ забирала имущество, автомобили, а затем избивала пострадавших.

Также в суде установлено, организатор группировки убедил местную жительницу взять на себя кредит, обещав вернуть деньги с процентами, однако так этого и не сделал. Женщина потеряла 250 тысяч рублей.

Ущерб, нанесенный вымогателями, оценен в 2,5 млн рублей, заявили в прокуратуре.

- С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил лидера группы к 12 годам лишения свободы, его соучастников к лишению свободы на срок от 6 до 10 лет. Осужденные будут отбывать наказание в исправительных колониях особого и строгого режимов, - заключили в ведомстве.

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