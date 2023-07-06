Четыре катамарана перевернулись при сплаве по реке в Бурятии, пять человек пропали

В Бурятии во время сплава по реке Снежная пропали пять человек Фото: Иван МАКЕЕВ

Вечером 6 июля в отделение ГУ МЧС России по Бурятии поступил сигнал о пропаже людей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своих социальных сетях.

-Известно, что при сплаве по реке Снежная вблизи н.п. Выдрино Кабанского района перевернулись 4 катамарана с туристами.

В результате опрокидывания катамаранов 3 человека спаслись. Судьба 5 человек неизвестна.

На место выехали спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.

Информация уточняется.