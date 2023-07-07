Берут без опыта и не только молодых: в каких сферах в Иркутской области кадровый голод Фото: Андрей МИРЕЙКО

- В Иркутской области - кадровый дефицит. При этом конкуренция все меньше с каждым месяцем, - говорят эксперты hh.ru.

Так, для рынка комфортным считается диапазон от 4 до 7 резюме на вакансию. В нашем регионе же по итогам июня на одну вакансию приходилось всего лишь 2,8 резюме. Это самая низкая цифра с января 2021 года. В чем причина?

- Это общероссийская тенденция на рынке труда, - говорит HR-специалист Елена Ильиных. - Например, нехватка медицинского персонала остро стала ощущаться в период пандемии, проблема тянется и до сих пор. Непросто найти работников в сферу общепита, а также логистики. Почему так происходит? Одна из основных причин - демографическая ситуация и вытекающая из нее проблема сокращения трудоспособного населения. Работодатели начинают менять подходы: кто стал рассматривать специалистов без опыта, кто расширил возрастные рамки и готов принимать не только молодых кандидатов.

Кадровый "голод" испытывают и в таких сферах, как автобизнес, сельское хозяйство, строительство, добыча сырья. Не хватает рабочих, производственников. А еще менеджеров по продажам, специалистов по розничной торговле и ресторанно-гостиничному делу. Зато высокая конкуренция среди юристов, маркетологов, пиарщиков, работников высшего и среднего менеджмента.

А как у других? Если рассматривать регионы Сибири, то нехватка рабочих рук есть в Кузбассе, Алтайском крае и Красноярском крае.

КОНКРЕТНО

Где в Приангарье самая низкая конкуренция*

Профессиональная область, Соотношение количества резюме и вакансий

Медицина, фармацевтика - 1,1

Автомобильный бизнес - 1,2

Сельское хозяйство - 1,6

Рабочий персонал - 1,8

Добыча сырья -1,8

Строительство, недвижимость - 1,8

Производство, сервисное обслуживание - 2,1

Транспорт, логистика, перевозки - 2,2

Продажи, обслуживание клиентов - 2,4

Туризм, гостиницы, рестораны - 2,5

Розничная торговля - 2,5

Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты - 2,9

Домашний, обслуживающий персонал - 3,5

Страхование - 4,5

Наука, образование - 4,7

Финансы, бухгалтерия - 4,7

Закупки - 4,7

Безопасность - 4,8

Управление персоналом, тренинги - 5,0

Информационные технологии - 7,3

Административный персонал - 7,8

Юристы - 9,1

Высший и средний менеджмент - 10,4

Стратегия, инвестиции, консалтинг -10,7

Маркетинг, реклама, PR - 13,8

Искусство, развлечения, массмедиа - 20,4

* По данным hh.ru в июне 2023