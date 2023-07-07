Берут без опыта и не только молодых: в каких сферах в Иркутской области кадровый голод
Фото: Андрей МИРЕЙКО
- В Иркутской области - кадровый дефицит. При этом конкуренция все меньше с каждым месяцем, - говорят эксперты hh.ru.
Так, для рынка комфортным считается диапазон от 4 до 7 резюме на вакансию. В нашем регионе же по итогам июня на одну вакансию приходилось всего лишь 2,8 резюме. Это самая низкая цифра с января 2021 года. В чем причина?
- Это общероссийская тенденция на рынке труда, - говорит HR-специалист Елена Ильиных. - Например, нехватка медицинского персонала остро стала ощущаться в период пандемии, проблема тянется и до сих пор. Непросто найти работников в сферу общепита, а также логистики. Почему так происходит? Одна из основных причин - демографическая ситуация и вытекающая из нее проблема сокращения трудоспособного населения. Работодатели начинают менять подходы: кто стал рассматривать специалистов без опыта, кто расширил возрастные рамки и готов принимать не только молодых кандидатов.
Кадровый "голод" испытывают и в таких сферах, как автобизнес, сельское хозяйство, строительство, добыча сырья. Не хватает рабочих, производственников. А еще менеджеров по продажам, специалистов по розничной торговле и ресторанно-гостиничному делу. Зато высокая конкуренция среди юристов, маркетологов, пиарщиков, работников высшего и среднего менеджмента.
А как у других? Если рассматривать регионы Сибири, то нехватка рабочих рук есть в Кузбассе, Алтайском крае и Красноярском крае.
КОНКРЕТНО
Где в Приангарье самая низкая конкуренция*
Профессиональная область, Соотношение количества резюме и вакансий
Медицина, фармацевтика - 1,1
Автомобильный бизнес - 1,2
Сельское хозяйство - 1,6
Рабочий персонал - 1,8
Добыча сырья -1,8
Строительство, недвижимость - 1,8
Производство, сервисное обслуживание - 2,1
Транспорт, логистика, перевозки - 2,2
Продажи, обслуживание клиентов - 2,4
Туризм, гостиницы, рестораны - 2,5
Розничная торговля - 2,5
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты - 2,9
Домашний, обслуживающий персонал - 3,5
Страхование - 4,5
Наука, образование - 4,7
Финансы, бухгалтерия - 4,7
Закупки - 4,7
Безопасность - 4,8
Управление персоналом, тренинги - 5,0
Информационные технологии - 7,3
Административный персонал - 7,8
Юристы - 9,1
Высший и средний менеджмент - 10,4
Стратегия, инвестиции, консалтинг -10,7
Маркетинг, реклама, PR - 13,8
Искусство, развлечения, массмедиа - 20,4
* По данным hh.ru в июне 2023