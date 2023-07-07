Решил перебраться через реку на авто: в Иркутской области на Слюдянке потоком воды унесло мужчину на машине. Фото: МЧС

Пожарные спасли в Слюдянке водителя, который на легковой машине решил пересечь бурную речку. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

-7 июля сотрудники МЧС совместно с волонтерами очищали береговую полосу. В один момент они увидели, что по течению реки плывет легковой автомобиль, в котором есть человек, - говорят в МЧС.

По берегу, вниз по течению, МЧСники поспешили за ним. Примерно через 250 метров авто уткнулось в камни, машина остановилось. Так как поток был очень большим, водителя отговорили выбираться из машины самому.

Спасатели, обвязавшись спасательными веревками, сумели подойти через бурный поток к машине и переправить мужчину на берег.