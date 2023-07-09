Умер на руках медиков: страшная авария с участием автовоза и легковушки в Иркутской области унесла жизнь мужчины

Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах автоаварии, в результате которой погиб человек

Смертельная авария утром 9 июля произошла на 141 км автодороги Р-258 «Байкал» в районе поселка Утулик Слюдянского района. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по Иркутской области. По информации ведомства, трагедия унесла жизнь 30-летнего мужчины.

Как рассказали в Госавтоинспекции, 25-летний водитель «Toyota Prius» выехал на встречную полосу и врезался в автовоз, который вез восемь машин. В результате столкновения сильно пострадала легковушка и три человека, которые в ней находились.

Известно, что смертельные травмы получил 30-летний пассажир иномарки. Он погиб в карете скорой помощи, на руках медиков, которые пытались его реанимировать. Также увечья получили сам водитель «Toyota Prius» и еще один пассажир. Они были госпитализированы в больницу.

- Водитель автовоза не пострадал, - добавили в ведомстве.

По факту произошедшего начато разбирательство.

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