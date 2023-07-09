«Опоздал и сел на чужое место». История пассажира, выжившего в авиакатастрофе со 125 жертвами в Иркутске 17 лет назад

Фото из личного архива героя публикации

9 июля – скорбная дата в истории Иркутска. В этот день, 17 лет назад, в городском аэропорту потерпел крушение аэробус А-310 авиакомпании «Сибирь». Авиалайнер, на борту которого было 204 человека, выполнял рейс Москва-Иркутск. При посадке самолет вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы, пробил бетонное ограждение, врезался в гаражи и загорелся. Из-за удара и возникшего пожара погибли 125 человек…

Среди пассажиров того рейса находился заслуженный тренер России по тяжелой атлетике, иркутянин Сергей Горбачевский. Он возвращался домой через столицу после соревнований, проходивших в Ставропольском крае. Мужчина чудом остался в живых.

Случайно оказался у аварийного выхода

— Я был на чемпионате России по тяжелой атлетике. Турнир еще не закончился, но я вылетел чуть раньше, так как хотел вернуться домой в воскресенье, — рассказывал в интервью интернет-каналу «Слива» Сергей Горбачевский. — Помню, что достаточно рано прилетел в Домодедово. Прошел регистрацию и попросил себе место в начале самолета, так как в основном летаю именно там. Увлекся чтением газеты и не услышал объявления о посадке на рейс. Опомнился только тогда, когда она уже заканчивалась. Подбегаю, а мне сообщают, что мое зарегистрированное место уже занято. В итоге я направился вглубь салона и сел возле запасного выхода…

Самолет направлялся ночным рейсом. Полет проходил успешно, пассажиры мирно дремали в креслах и даже не могли представить, какая катастрофа через несколько минут произойдет на земле. В Иркутске в то воскресное утро шел затяжной моросящий дождь, стояла пасмурная погода.

— Самолет уже шел на посадку и я в это время разговорился с проводницей, которая сидела напротив меня, спиной к носу самолета. Мы смотрели в иллюминатор и смеялись, что нам придется промокнуть под дождем, — вспоминает Сергей. - Затем мы приземлились, колеса коснулись взлетной полосы. Неожиданно я услышал, что турбины громко взревели и самолет как будто снова собирается взлетать. Скорость при этом была достаточно большая. Я почувствовал, что мы катимся уже не по полосе, а по грунтовке. Только успел подумать, что что-то не в порядке, как произошел удар…

Сергей рассказывает, что за считанные секунды самолет начал складываться как гармошка. Мужчина даже не понял, как с него сорвался ремень безопасности, и он полетел вперед.

— Помню, очень испугался, что врежусь в сидевшую напротив меня стюардессу, - рассказывает Сергей. — Я ударился об стену, другие пассажиры тоже упали вперед. В салоне несколько секунд стояла гробовая тишина. Я лежал на полу, заваленный людьми. А потом почувствовал запах дыма…

Лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы иркутского аэропорта, врезался в гаражи и загорелся. Фото: архив "КП"

«Самолет сложился как гармошка»

С громким ревом по трубе салона из хвостовой части двинулся огонь. Среди пассажиров началась страшная паника. Сергей понимал: надо выбираться. Мужчина вспомнил, что рядом с ним находился запасной выход и попробовал нащупать ручку открытия двери. — Я окликнул бортпроводницу, она была рядом со мной, ее придавило. Спросил, как открыть люк. Она сказала, что нужно опустить ручку вниз. Я кое-как развернулся, нашел ручку, дернул вниз, но дверь не открывалась. Прошло две минуты и появился свет…

Той бортпроводницей оказалась Виктория Зильберштейн. Ранее КП-Иркутск писала о смелом подвиге девушки. Она сумела выбраться из-под завала кресел и багажа, добраться до люка и открыть его. Благодаря ей из горящего лайнера выбрались 20 человек. Всего в той страшной авиакатастрофе удалось спастись 78 пассажирам. Виктория покинула самолет через этот выход последней. Девушка получила травмы, но после лечения вернулась к летной работе. Позже ей вручили медаль «За отвагу» и другие награды.

— Я чувствовал, что у меня сломана нога, - вспоминает Сергей. – Выполз из люка на крышу гаражей и увидел страшную картину: самолет сложился как гармошка и лежал на обломках строений. Из него валил черный дым…

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Расследование длилось 2 года и 5 месяцев.

Эксперты пришли к выводу, что причиной авиакатастрофы стало «столкновение самолета с наземным препятствием вследствие увеличения режима прямой тяги левого двигателя, происшедшего в результате непроизвольных ошибочных действий экипажа воздушного судна».

Фото из личного архива героя публикации

Сейчас на месте трагедии находится мемориал. Каждый год родственники погибших приходят почтить их память.

— Первые пять лет я ездил туда на каждую годовщину, возлагал цветы. В этом самолете погибло несколько моих знакомых, — рассказывает Сергей. — Это большая трагедия! Я до сих пор не понимаю, каким образом мне удалось выжить. Мне просто повезло! После случившегося я понял, что наша жизнь очень короткая. Сегодня мы есть, а завтра нас может не стать. К счастью, я оправился после пережитого. Помогало то, что много работал с детьми и спортсменами.

Сейчас Сергею Горбачевскому 67 лет. Он также продолжает свою тренерскую деятельность. Мужчина признается, что после пережитой авиакатастрофы он продолжает часто летать и не испытывает страха перед самолетами.

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