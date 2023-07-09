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Происшествия9 июля 2023 5:00

«Опоздал и сел на чужое место». История пассажира, выжившего в авиакатастрофе со 125 жертвами в Иркутске 17 лет назад

17 лет назад в аэропорту Иркутска потерпел крушение самолет A-310
Виктория КУДАЕВА
Виктория КУДАЕВА
Фото из личного архива героя публикации

Фото из личного архива героя публикации

9 июля – скорбная дата в истории Иркутска. В этот день, 17 лет назад, в городском аэропорту потерпел крушение аэробус А-310 авиакомпании «Сибирь». Авиалайнер, на борту которого было 204 человека, выполнял рейс Москва-Иркутск. При посадке самолет вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы, пробил бетонное ограждение, врезался в гаражи и загорелся. Из-за удара и возникшего пожара погибли 125 человек…

Среди пассажиров того рейса находился заслуженный тренер России по тяжелой атлетике, иркутянин Сергей Горбачевский. Он возвращался домой через столицу после соревнований, проходивших в Ставропольском крае. Мужчина чудом остался в живых.

Случайно оказался у аварийного выхода

— Я был на чемпионате России по тяжелой атлетике. Турнир еще не закончился, но я вылетел чуть раньше, так как хотел вернуться домой в воскресенье, — рассказывал в интервью интернет-каналу «Слива» Сергей Горбачевский. — Помню, что достаточно рано прилетел в Домодедово. Прошел регистрацию и попросил себе место в начале самолета, так как в основном летаю именно там. Увлекся чтением газеты и не услышал объявления о посадке на рейс. Опомнился только тогда, когда она уже заканчивалась. Подбегаю, а мне сообщают, что мое зарегистрированное место уже занято. В итоге я направился вглубь салона и сел возле запасного выхода…

Самолет направлялся ночным рейсом. Полет проходил успешно, пассажиры мирно дремали в креслах и даже не могли представить, какая катастрофа через несколько минут произойдет на земле. В Иркутске в то воскресное утро шел затяжной моросящий дождь, стояла пасмурная погода.

— Самолет уже шел на посадку и я в это время разговорился с проводницей, которая сидела напротив меня, спиной к носу самолета. Мы смотрели в иллюминатор и смеялись, что нам придется промокнуть под дождем, — вспоминает Сергей. - Затем мы приземлились, колеса коснулись взлетной полосы. Неожиданно я услышал, что турбины громко взревели и самолет как будто снова собирается взлетать. Скорость при этом была достаточно большая. Я почувствовал, что мы катимся уже не по полосе, а по грунтовке. Только успел подумать, что что-то не в порядке, как произошел удар…

Сергей рассказывает, что за считанные секунды самолет начал складываться как гармошка. Мужчина даже не понял, как с него сорвался ремень безопасности, и он полетел вперед.

— Помню, очень испугался, что врежусь в сидевшую напротив меня стюардессу, - рассказывает Сергей. — Я ударился об стену, другие пассажиры тоже упали вперед. В салоне несколько секунд стояла гробовая тишина. Я лежал на полу, заваленный людьми. А потом почувствовал запах дыма…

Лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы иркутского аэропорта, врезался в гаражи и загорелся. Фото: архив "КП"

Лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы иркутского аэропорта, врезался в гаражи и загорелся. Фото: архив "КП"

«Самолет сложился как гармошка»

С громким ревом по трубе салона из хвостовой части двинулся огонь. Среди пассажиров началась страшная паника. Сергей понимал: надо выбираться. Мужчина вспомнил, что рядом с ним находился запасной выход и попробовал нащупать ручку открытия двери. — Я окликнул бортпроводницу, она была рядом со мной, ее придавило. Спросил, как открыть люк. Она сказала, что нужно опустить ручку вниз. Я кое-как развернулся, нашел ручку, дернул вниз, но дверь не открывалась. Прошло две минуты и появился свет…

Той бортпроводницей оказалась Виктория Зильберштейн. Ранее КП-Иркутск писала о смелом подвиге девушки. Она сумела выбраться из-под завала кресел и багажа, добраться до люка и открыть его. Благодаря ей из горящего лайнера выбрались 20 человек. Всего в той страшной авиакатастрофе удалось спастись 78 пассажирам. Виктория покинула самолет через этот выход последней. Девушка получила травмы, но после лечения вернулась к летной работе. Позже ей вручили медаль «За отвагу» и другие награды.

— Я чувствовал, что у меня сломана нога, - вспоминает Сергей. – Выполз из люка на крышу гаражей и увидел страшную картину: самолет сложился как гармошка и лежал на обломках строений. Из него валил черный дым…

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Расследование длилось 2 года и 5 месяцев.

Эксперты пришли к выводу, что причиной авиакатастрофы стало «столкновение самолета с наземным препятствием вследствие увеличения режима прямой тяги левого двигателя, происшедшего в результате непроизвольных ошибочных действий экипажа воздушного судна».

Фото из личного архива героя публикации

Фото из личного архива героя публикации

Сейчас на месте трагедии находится мемориал. Каждый год родственники погибших приходят почтить их память.

— Первые пять лет я ездил туда на каждую годовщину, возлагал цветы. В этом самолете погибло несколько моих знакомых, — рассказывает Сергей. — Это большая трагедия! Я до сих пор не понимаю, каким образом мне удалось выжить. Мне просто повезло! После случившегося я понял, что наша жизнь очень короткая. Сегодня мы есть, а завтра нас может не стать. К счастью, я оправился после пережитого. Помогало то, что много работал с детьми и спортсменами.

Сейчас Сергею Горбачевскому 67 лет. Он также продолжает свою тренерскую деятельность. Мужчина признается, что после пережитой авиакатастрофы он продолжает часто летать и не испытывает страха перед самолетами.

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