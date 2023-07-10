Как «Слата» призналась в любви Иркутску и его жителям

Сеть супермаркетов «Слата» в День семьи, любви и верности, устроила праздник для иркутян. Фото: ООО «Маяк».

На бульваре Гагарина, у памятника Александру III, 8 июля всех желающих ждали тематические локации, танцы и живая музыка, конкурсы и розыгрыши, подарки и угощения.

- Для нашей компании лето - это череда ярких событий и городских праздников. Мы гордимся тем, что уже 20 лет являемся той региональной сетью, которую любят и каждый день выбирают для покупок, тем, что вместе с иркутянами творим маленькие истории, создаем настроение и позитив, вместе растем и развиваемся. Мы очень любим наших покупателей, нам нравится, когда в наши маркеты приходят семьями, ведь семья - это любовь, забота, сплоченность, счастье. В этот прекрасный летний день мы вместе с нашими партнерами решили устроить небольшой праздник, - поделилась идеей руководитель по связям с общественностью ТС «Слата» Яна Абалымова.

В День святых Петра и Февронии Муромских, а именно его отмечают 8 июля, каждый посетитель праздника мог найти занятие по душе. Для детей работали аниматоры, молодежь активно делала селфи в фотозонах. Особым спросом пользовалось, конечно, место для поцелуев. Взрослые с удовольствием участвовали в конкурсах, разгадывали кроссворд, посвященный истории Иркутска, получая призы за каждое угаданное слово; учились вырезать авторские ромашки, которые украсили фотозону для ярких летних снимков. Сотни ромашек с авторскими автографами! Можно было потанцевать под живую музыку, спеть и, главное, получить подарки от компании «Слата» и партнеров праздника.

Фотозоны «Слаты» и «Чери Кузьмиха». Фото: ООО «Маяк».

Особые гости - молодые пары, которые поженились в этот день. Как сообщают в службе ЗАГС, во всей Иркутской области вступили в брак 8 июля более 300 пар, а конкретно в Иркутске появилось 80 новых семей. Многие из них побывали на празднике, ведь это место на бульваре Гагарина является традиционным для свадебных катаний по городу. Теперь у молодых останутся на память яркие фото у памятника и в фотозонах «Слаты» и «Чери Кузьмиха».

А для некоторых семей этот день уже стал памятной датой. Например, 8 июля 2020 года Анастасия Железнова познакомилась со своим возлюбленным, с которым вместе работала в детском лагере на юге. Молодой человек ухаживал два года и, наконец, уговорил Настю переехать в Иркутск.

Для «Слаты» лето - это череда ярких событий и городских праздников. Фото: ООО «Маяк».

Дети и взрослые с удовольствием угощались в «Слата-баре». После целой недели дождей наконец-то порадовало солнышко, поэтому особым спросом пользовались лимонады и смузи. Вне конкуренции - фирменные горячие блинчики. И интересные новинки, которые еще не все успели попробовать, так как они появились буквально несколько дней назад, - линейка стрит-фуда собственного производства «Слаты»: несколько видов бургеров, в том числе даже ЗОЖ-бургер, и блюда мексиканской кухни - пикантные ролы в лепешках.