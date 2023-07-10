Бил топором по голове и телу: в Иркутском районе мужчину подозревают в покушении на убийство супруги Фото: СУ СКР по Иркутской области

В Иркутском районе мужчина подозревается в совершении особо тяжкого преступления - покушения на убийство. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

-По данным следователей, 9 июля в Иркутском районе мужчина из-за внезапной неприязни несколько раз ударил топором по голове, телу и конечностям свою 30-летнюю супругу, - говорят в следкоме.

Женщине удалось вовремя убежать, ей оказали необходимую медицинскую помощь. После произошедшего мужчина свел счеты с жизнью. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, изъято орудие преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.