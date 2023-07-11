Отметили праздник под выстрелы: в Иркутске свадебный кортеж насобирал штрафы на 100 тысяч рублей Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские вынесли более 30 административных протоколов «свадебному кортежу» в Иркутске. В целом сумма штрафов составила порядка 100 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

-Ранее правоохранительные органы увидели в сети ролик. На нем видно, как колонна машин проезжала по городу с шумом, который был похож на выстрелы, - говорят в МВД. Оперативники нашли участников заезда. С их слов, такие звуки издавала неисправная выхлопная система одной из машин премиальной марки. Те продемонстрировали работу системы полицейским, но они отнеслись к этой версии скептически. Сейчас проверка продолжается.

Эту машину поместили на арестплощадку. В то же время полицейские проверили 40 автомобилей, составив 28 протоколов из-за нарушений ПДД. В их числе выезд на встречную полосу движения, тонировка, управление транспортам средством без регистрационных знаков, неуплата административного штрафа в установленный срок, управление авто без водительского удостоверения.

Участники кортежа уверяют, что не хотели пугать жителей. Как добавили в МВД, гости рассердились на человека, который испортил свадьбу. Как итог, почти 350 человек разъехались раньше.