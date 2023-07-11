«Поцелуй детей за меня»: за несколько часов до гибели боец СВО из Иркутска успел отправить жене «прощальное» СМС. Фото: предоставлено героиней материала

«Он должен стать примером для людей. И пока я жива, я буду рассказывать о его подвигах», - говорит о покойном муже 35-летняя Ирина. Лейтенант Никифоров погиб этой весной в зоне военной спецоперации под Чернопоповкой Луганской Народной Республики.

За несколько часов до гибели командир взвода получил огнестрельное ранение в руку, но от эвакуации отказался и продолжил вести группу. Заняв очередной опорный пункт, он первым пошел на противника. Тогда солдаты ВСУ открыли огонь, попав в ноги офицера. Чтобы сослуживцы не смогли подобраться к нему, националисты обстреливали местность из пулемета. Жизнь сибиряка оборвала пуля вражеского снайпера. Супруга Александра верит, что любимый предчувствовал скорую смерть. Об этом она рассказала корреспонденту КП-Иркутск.

Александр Никифоров родился 17 июня 1984-го года в селе Хохорск Боханского района. Фото: предоставлено героиней материала

Старший сын и глава семьи

Александр Никифоров родился 17 июня 1984-го года в селе Хохорск Боханского района. Был старшим сыном. Родители Саши перестали жить вместе, когда тот был еще ребенком. В три года его мама вместе с двумя мальчишками перебралась в Иркутск. Однако повзрослев, в свободное от школы время парень ездил в деревню, где помогал по хозяйству. По словам родственников, несмотря на возраст, ему часто приходилось брать на себя роль главы семьи. В 2002 году 18-летний выпускник поступил в университет на факультет культурологии, но, получив диплом, работать по профессии не стал.

- В истории он был просто асом. Наверное, поэтому и выбрал это направление, - продолжает рассказывать Ирина Никифорова. – Но больше его притягивала строительная сфера. Пройдя курсы дизайна интерьера, Саша увлекся изготовлением мебели в стиле лофт. Цех развернул прямо в гараже. С другом они не раз разрабатывали проекты для кафе и ресторанов в центре Иркутска. Сегодня многие из них выглядят так же, какими их когда-то создавал муж.

Судьбоносное число

Познакомились будущие супруги в сети. Серьезных отношений никто не искал, но непринужденные переписки быстро привели к первой встрече, а затем и к свиданию. Спустя полгода пара начала жить вместе.

- У нас все происходило стремительно. С первых дней казалось, что это мой человек, - вспоминает вдова. – 13 октября 2012 года мы сыграли шикарную свадьбу. Дату выбрали неслучайно – оказалось, что нас обоих будто преследовало это число. Я жила в 13-м доме и 13-ой квартире, впервые мы встретились тоже 13-го.

Тогда Ирина и подумать не могла, что в будущем череда совпадений продолжится…но уже трагическими событиями.

Не смог остаться в стороне

Вскоре после женитьбы у пары родился первенец, которого назвали Платоном. Через год на свет появился еще один мальчишка - Дамир. Глава семьи всегда мечтал жить за городом, поэтому из Иркутска они переехали в частный дом в поселке Маркова.

Супруга Александра верит, что любимый предчувствовал скорую смерть. Фото: предоставлено героиней материала

- С самого начала спецоперации было видно, что Саше тяжело оставаться в стороне. Он понимал, что я буду против, но все же решил стать добровольцем и подписал контракт. Узнав об этом, я долго его отговаривала, плакала, не спала по ночам, но позже осознала – мой супруг поступил как настоящий мужчина, который, в первую очередь, думал о Родине и безопасности своих детей.

13 декабря сибиряк покинул родной дом, прошел подготовку, после чего уехал на территорию Украины в составе мотострелкового взвода мотострелковой роты штурмового отряда.

«Взял командование на себя»

Находясь в зоне СВО, Александр пытался, как можно чаще поддерживать связь с близкими. О себе он рассказывал мало – на расспросы отвечал дежурной фразой: «все хорошо». О подвигах мужа Ирина Никифорова узнала уже после его гибели от сослуживцев.

По их словам, 1 февраля штурмовой отряд во время наступления на позиции противника попал под пулеметный обстрел. Командир взвода был тяжело ранен, командиры двух отделений погибли. Руководить было некому и тогда супруг, рядовой Никифоров, взял командование на себя, организовал эвакуацию раненых и убитых, и вывел группу из-под обстрела.

В этот момент он получил контузию, но уже 5 числа вернулся в строй и продолжил службу, после чего исполнял обязанности командира первого взвода штурмового отряда.

Спустя две недели пятеро бойцов под руководством сибиряка, рискуя жизнями, удержали контрнаступление противника, дав раненым возможность эвакуироваться. В результате командир вывел оставшуюся группу без потерь. В марте Александру Никифорову было присвоено внеочередное воинское звание «лейтенант».

Последний бой

- Перед моим днем рождения Саша перестал выходить на связь, и я заволновалась, - вспоминает собеседница КП-Иркутск. – Но 12 марта он все же поздравил меня с 35-летием и написал СМС: «Поцелуй и понюхай детей за меня». Но на следующий день мне все равно было не по себе. Я чувствовала, что с ним что-то случилось, чувствовала его рядом с собой. Лишь спустя время мне сообщили – муж погиб 13 марта под селом Чернопоповка. Тяжелее всего было рассказать о его смерти детям. Платону 10 лет, он сразу понял, что Саши больше нет. Дамиру – 8. На похоронах он подошёл ко мне и тихо сказал: «Мама, я хочу обнять папу». Тогда я поняла, что мне нужно жить ради сыновей. Передо мной стоит непростая задача - вырастить их такими же достойными людьми, как их отец, - заключает Ирина.

За проявленное мужество и героизм Александра Никифорова посмертно наградили «Орденом мужества». Фото: предоставлено героиней материала

За проявленное мужество и героизм Александра Никифорова посмертно наградили «Орденом мужества». Медаль вручили его детям и супруге.