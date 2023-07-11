Дорога повреждена, введен режим ЧС: туристов просят отложить посещение "Теплых озер". Фото: экопарк "Южный Байкал"

Погода в Иркутской области продолжает бушевать, кардинально меняя планы людей. В частности, приходится подстраиваться под капризы природы и туристам. Так, например, всем желающим посетить экопарк "Южный Байкал", пока советуют этого не делать.

-Уважаемые гости, после продолжительных и обильных дождей, подъем уровня реки Снежная привел к повреждениям дорожного полотна. Введен режим ЧС. Просим вас перенести посещение экопарка на несколько дней, до восстановления дороги и соответствующего объявления, - говорится в социальных сетях парка.

Сейчас на его территории находятся 237 проживающих и 250 сотрудников. Всех туристов просят строго следовать указаниям сотрудников и быть предельно внимательными.

КП-Иркутск сообщили в экопарке, что предположительно дорогу восстановят уже 12 июля. На данный момент на участке дороги проводят работы по восстановлению проезда к Теплым озерам, добавили представители в социальных сетях.

Сами туристы также имеют довольно позитивный настрой. Как рассказал КП-Иркутск турист Алексей Резанов, обстановка на территории сейчас отличная, как и погода.

-Тем, кто должен был выезжать в какой-то мере повезло, им бесплатно продлили проживание. Сам должен был выезжать, но вечером продлил номер, к сожалению. Обещают сделать дорогу ближайшее время, скорее всего ночью. Гостям, которым удалось каким-то образом добраться, предоставляют альтернативные номера. С питанием и водой проблем нет, - рассказал он.

Фото: предоставлено Алексеем Резановым

Лучше подождать

В ГУ МЧС России по Иркутской области также обратились к туристам и гидам, попросив отложить запланированные походы в горы южного Прибайкалья.

Все дело в том, что в ближайшие сутки в Слюдянском районе ожидаются сильные дожди и ливни, а значит возможен резкий подъем уровней воды. Вместе с тем возможно усиление северо-западного ветра до 15-17 м/с, грозы.

Даже небольшие ручьи могут превратиться в опасную неуправляемую стихию, отмечают в ведомстве.