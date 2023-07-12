«Он был всем для нашего театра»: актер из Усть-Илимска трагически погиб во время сплава на Байкале

Актер Усть-Илимского театра драмы и комедии Евгений Головков погиб на Байкале. Фото Усть-Илимского театра драмы и комедии.

«Кто-то сказал, что незаменимых людей не бывает. Глупости! Он был всем для нашего театра. Настолько это уникальный человек…» - говорит директор Усть-Илимского театра драмы и комедии Евгений Пиндюрин о 53-летнем Евгении Головкове. Актер несколько дней назад трагически погиб во время отдыха на Байкале. Эта потеря потрясла не только коллег и семью мужчины, но и его земляков. За плечами опытного артиста были десятки ролей.

Это произошло 4 июля. Со своим приятелем он договорился отправиться в сплав по реке к северо-восточному побережью озера Байкал. Евгений передвигался на байдарке, его друг – на надувной лодке. Оба надели спасательные жилеты. Но когда жители Усть-Илимска оказались в устье Верхней Ангары, их врасплох застал шторм. В один момент туристы потеряли друг друга из виду. Тогда друг актера позвонил в МЧС и попросил помощи. Спустя 1,5 часа его нашли дрейфующим в районе губы Дагары. Начались поиски Евгения Головкова, но из-за темного времени суток спасателям пришлось временно приостанавливать работы. Близкие мужчины надеялись на лучшее, но к несчастью, 10 июля сотрудники поисково-спасательного отряда обнаружили тело погибшего.

Поиски пропавшего туристы завершились спустя почти неделю. Фото: БПСО. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

- Спасенный ранее мужчина опознал своего товарища, - отметили в пресс-службе отряда МЧС России.

Карьера Евгения Владимировича началась в 2014 году с занятий в театральной студии при театре. Спустя два года его включили в основную труппу. С тех пор он участвовал практически в каждой постановке

Евгений Головков стал частью труппы театра в 2016 году. Фото Усть-Илимского театра драмы и комедии.

– По образованию он художник и несмотря на некоторую стеснительность, решился попробовать себя в новом деле. Позже оказалось, что на сцене Женя, как рыба в воде! - продолжает рассказывать Евгений Пиндюрин. - В январе 2024 года он планировал свой дебют в роли режиссера. Да и вообще у него было миллион планов.

По словам коллег Евгения Головкова, в свободное от работы время сибиряк занимался написанием стихов, охотой, изготовлением декораций и мебели для театра, а также занятиями с учащимися коррекционной школы. Благодаря ему появилась мастерская с печью и необходимыми инструментами, где ребята могли заниматься керамикой.

У сибиряка остались супруга, двое сыновей и внуки. Фото Усть-Илимского театра драмы и комедии.

Прощание с актером Усть-Илимского театра драмы и комедии состоится 14 июля с 11:00 до 12:00 часов в ритуальном зале «Элизиум».

ВАЖНО

Оказать финансовую поддержку семье Евгения Владимировича можно по реквизитам:

2202200155068842 – Сбербанк

Получатель: Галина Петровна Г.