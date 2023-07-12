Как сейчас выглядят дороги и тротуары, которые ремонтируют в центре Иркутска. Фото: Валерия Шкатова

Лето - сезон ремонта. В этом году в столице Приангарья чинят 26 улиц. Местные жители замечают, что многие дороги в центре города перекопаны. Хоть это и вынужденная мера, и после этого проезжая часть и тротуары будут как новенькие, а все же водители и пешеходы обсуждают, что неудобства есть. КП-Иркутск прогулялась по центру города и выяснила, как сейчас выглядят дороги и в какой стадии работы.

3-го июля

Итак, прогулку начинаем от бульвара Гагарина. На улице 3-го июля, пытаясь перейти дорогу к 130-му кварталу, сталкиваемся с препятствиями: разворочены подходы к "зебрам", через ямы приходится прыгать или обходить их по брошенным шатким дощечкам.

Фото: Валеря Шкатова

Как рассказали в городской администрации, здесь монтируют гранитный бордюр, выполняют планировку газонов на подходе к Академическому мосту, сняли старое асфальтовое покрытие. Ранее сообщалось, что на 3-го июля будет обустроена дополнительная полоса от улицы Коммунистической до въезда на Академический мост, что позволит снизить пробки.

Кожова

Далее поднимаемся на улицу Кожова. Здесь тоже большой поток автомобилей, местные жители сообщали о плохом состоянии дороги. Сейчас работы почти завершены: уложен верхний слой асфальта, обустроены тротуары.

Фото: телеграм-канал Руслана Болотова

Богдана Хмельницкого и Киевская

Идем в самый центр - на улицу Богдана Хмельницкого.

- Езжу там каждое утро и уже больше недели улица похожа на квест «не попади в колодец», - пишут в соцсетях местные жители.

На Киевской мы тоже заметили люки, значительно выступающие над уровнем проезжей части, а также два открытых, один из которых не огражден. Есть и ямы на дороге.

Как долго будет продолжаться ремонт? В администрации города рассказали, что выполнено больше 50% работ. Точной даты окончания работ нет - но в сезон точно уложатся, как и на всех других дорогах.

Как сейчас выглядят дороги и тротуары, которые ремонтируют в центре Иркутска. Фото: Валерия Шкатова

Переулок Пионерский

Здесь на днях асфальтировали тротуары. Инженер-бригадир, управляющий рабочими, рассказал нам, что эти работы завершат буквально в течение пары дней.

Фото: Валеря Шкатова

Свердлова

На улице Свердлова уже частично уложен асфальт, но все еще затруднена парковка для автомобилей. Пешеходные тротуары перерыты на участке от Каландаришвили до Ленина. Как сказали дорожные рабочие, сейчас на этом участке снимают плитку и асфальтируют пешеходные дорожки.

А пока прохожие вынуждены обходить места, где развернулся ремонт, пересекая дорогу с интенсивным движением транспорта. Горожане также жалуются на строительный мусор.

Фото: Валеря Шкатова

Как мы узнали из Телеграм-канала мэра Иркутска Руслана Болотова, на этом участке выполнено около половины работ. Кстати, о неудобствах местные жители уже сообщали.

- Действительно, подрядная организация не обеспечивала здесь в полной мере пешеходную доступность. Такая ситуация недопустима нигде, а тем более в центральной части города, где высокий трафик. Поручил привести все в соответствие, - сообщал мэр Иркутска.

Улица Байкальская

Хоть и не центральная, но самая длинная в городе. Здесь продолжается асфальтирование. Работы выполняют по ночам, чтобы не создавать сложностей водителям и пешеходам.

Байкальская улица Фото: Любовь АРБАТСКАЯ

КОНКРЕТНО

- На 12 участках выполнено уже более 50% запланированного объема. В выходные асфальтировали тротуары на Марии Ульяновой, Свердлова, в переулке Пионерском, - прокомментировал мэр Иркутска Руслан Болотов. - На всех улицах меняем два слоя дорожной одежды. Чтобы не возникало отставания по срокам, подрядные организации трудятся и в выходные. Поручил специалистам комитета городского обустройства ежедневно проверять каждый объект. На всех улицах работает независимый строительный контроль.